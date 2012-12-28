Животных липецкого зоопарка освобождают от лишней шерсти

Так звери легче перенесут жару.

В Липецком зоопарке сегодня работал грумер: животных освобождают от лишней шерсти. Обычно стрижкой зверей зоопарк занимается в мае, но в этом году он выдался слишком холодным.Заведующая отделом копытных животных Лилия Лохан освоила профессию грумера в 2010 году, когда в зоопарке появились альпаки. С тех пор каждой весной Лилия стрижет и делает прически альпакам и овцам.Верблюдов, маралов и зубров в зоопарке вычесывают. Причем зубры не каждого к себе подпускают.Сегодня стригли альпаку — пятилетнего Султана. Он в зоопарке недавно, его привезли из фермы в Ростовской области. Для Султана это первая стрижка, поэтому его решили подстричь практически под ноль.У Лилии Лохан три помощника. Главное, зафиксировать животное, чтобы и оно не поранилось, и люди остались целы. Султан все время стрижки беспокоился, хотя молчал.С взрослого животного состригают порядка пяти килограммов шерсти. Зоопарк ее продает горожанам. Из нее вяжут теплые вещи, а также делают кукол.