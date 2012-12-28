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Все имущество сети магазинов «Уютерра» реализовано: удовлетворены требования кредиторов на 362,7 миллиона рублей
Общество
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сегодня, 14:20
Все имущество сети магазинов «Уютерра» реализовано: удовлетворены требования кредиторов на 362,7 миллиона рублей
Арбитражный суд Липецкой области завершил конкурсное производство в ООО «ПланетаСтрой».
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2016 году ООО «Посейдон» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании ООО «ПланетаСтрой» банкротом. В ходе процедуры банкротства 181 кредитор предъявил к компании требования на 4,2 миллиарда рублей.
В марте 2017 года в ООО «ПланетаСтрой» была введена процедура банкротства – конкурсное производство, которое затем неоднократно продлевалось. В ходе конкурсного производства были погашены требования кредиторов на 362,7 миллиона рублей.
В мае 2024 года от конкурсного управляющего ООО «ПланетаСтрой» поступило ходатайство о завершении конкурсного производства, поскольку все имущество реализовано, требования кредиторов соразмерно удовлетворены. В результате суд вынес определение о завершении конкурсного производства в ООО «ПланетаСтрой».
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