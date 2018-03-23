Общество

сегодня, 09:22

«Уютерра» объявила о закрытии

14 2570
#уютерра #банкротство
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«Уютерра» объявила о закрытии

Сеть товаров для дома обанкротилась.

Сеть гипермаркетов товаров для дома «Уютерра» объявила о своем закрытии. Соответствующее уведомление компания распространила среди держателей бонусных карт.

ООО «ПланетаСтрой» (юридическое лицо сети «Уютерра») начало испытывать финансовые трудности еще в 2016 году. Тогда в адрес компании посыпались иски. Партнеры липецкой сети начали через Арбитражный суд требовать платежи за поставку товаров. В итоге было инициировано банкротство «ПланетаСтрой». Общий размер обязательств «Уютерры» перед кредиторами превысил 3,86 млрд рублей.

Арбитражный суд Липецкой области год назад признал компанию и ввел в ее отношении конкурсное производство. Несмотря на это, «Уютерра» сохранила присутствие на липецком рынке. Хотя сеть и была значительно сокращена, вплоть до одного магазина.

Вслед за банкротством «Уютерры» о своей финансовой несостоятельности заявили и основатели сети - Александр Саганов и Александр Селиверстов. Долг первого в 2,9 млрд рублей будет выплачен с реструктуризацией, второму (задолженность 3,2 млрд рублей) пришлось отдать на торги свое имущество.

Сеть «Уютерра» была создана в Липецке в 2004 году. Первый магазин сети открыт летом под торговым знаком «СГ Центр». В 2007 году сеть провела ребрендинг и стала называться «Уютерра». В пик развития сеть управляла  127 магазинами в 44 регионах России. Основное предложение магазина строилось на товарах для дома.
14 2570
#уютерра #банкротство
2

Комментарии (14)

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Злой.

11 минут назад
С такой ценовой политикой очень предсказуемо.
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Марина

12 минут назад
Зашла один раз. Цены обалденно высокие за дешёвую ерунду. Должен был закрыться раньше, ещё долго продержался
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48

15 минут назад
цены астрономические!
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Ирина

27 минут назад
Недавно была. Цены очень высокие, даже со "скидками". В торговом зале 2-3 посетителя гуляют как в музее. Товары в основном китайские. Как можно за такое...... выставлять такие ценники. Удивительно, что они ещё раньше не закрылись..
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Оттуда

29 минут назад
да один в Даун Тауне .второй на хайвее 119
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Липчанин

35 минут назад
Почему один? Два магазина в Липецке есть.
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Анальный

42 минуты назад
смазываю..я про тех у кого толчек был в конце огорода сколоченный из досок неоструганных. но приехав в мегаполис типа липецка с его хипермаркетами эта х..та воспряла духом...подай то подай се да еще по приемлемым ценам.
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КАСЬЯН

46 минут назад
Анальный, иди к себе в анал и там туси! Придурок
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Русский

46 минут назад
Коля, ценник согласен конский
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Русский

47 минут назад
Анальный, смазывать надо, а то нервный))))) Ты прав, но китай-говно продавать по ценам не конкурентным, долго не протянешь, народ хоть и быдло, но еще качан варит))))
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