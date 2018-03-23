«Уютерра» объявила о закрытии

Сеть товаров для дома обанкротилась.

Сеть гипермаркетов товаров для дома «Уютерра» объявила о своем закрытии. Соответствующее уведомление компания распространила среди держателей бонусных карт.



ООО «ПланетаСтрой» (юридическое лицо сети «Уютерра») начало испытывать финансовые трудности еще в 2016 году. Тогда в адрес компании посыпались иски. Партнеры липецкой сети начали через Арбитражный суд требовать платежи за поставку товаров. В итоге было инициировано банкротство «ПланетаСтрой». Общий размер обязательств «Уютерры» перед кредиторами превысил 3,86 млрд рублей.



Арбитражный суд Липецкой области год назад признал компанию и ввел в ее отношении конкурсное производство. Несмотря на это, «Уютерра» сохранила присутствие на липецком рынке. Хотя сеть и была значительно сокращена, вплоть до одного магазина.



Вслед за банкротством «Уютерры» о своей финансовой несостоятельности заявили и основатели сети - Александр Саганов и Александр Селиверстов. Долг первого в 2,9 млрд рублей будет выплачен с реструктуризацией, второму (задолженность 3,2 млрд рублей) пришлось отдать на торги свое имущество.



Сеть «Уютерра» была создана в Липецке в 2004 году. Первый магазин сети открыт летом под торговым знаком «СГ Центр». В 2007 году сеть провела ребрендинг и стала называться «Уютерра». В пик развития сеть управляла 127 магазинами в 44 регионах России. Основное предложение магазина строилось на товарах для дома.