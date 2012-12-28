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Происшествия
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49 минут назад
Данковчанин отчитался за полученные по соцконтракту деньги подложными документами
Уголовное дело о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору направлено в суд.
— По данным следствия, обвиняемый и неустановленные лица похитили 350 000 рублей, выделенные учреждением Центра социальной защиты населения Липецкой области. Cледственным отделом МО МВД России «Данковский» было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ, которое уже направлено в суд, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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