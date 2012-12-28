Данковчанин отчитался за полученные по соцконтракту деньги подложными документами

Уголовное дело о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору направлено в суд.

Житель Данковского района обвиняется в мошенничестве с соцконтрактом. С индивидуальным предпринимателем был заключен социальный контракт на оказание государственной социальной помощи. Но для отчётности по контракту были представлены подложные документы, подтверждающие целевое использование полученных средств.— По данным следствия, обвиняемый и неустановленные лица похитили 350 000 рублей, выделенные учреждением Центра социальной защиты населения Липецкой области. Cледственным отделом МО МВД России «Данковский» было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ, которое уже направлено в суд, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.