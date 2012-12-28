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В Липецке при пожаре повреждён автомобиль «Дэу Нексия» и уничтожены мусорные контейнеры
Происшествия
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56 минут назад
В Липецке при пожаре повреждён автомобиль «Дэу Нексия» и уничтожены мусорные контейнеры
Машина была припаркована рядом с контейнерной площадкой.
Огонь уничтожил два пластиковых контейнера и мусор возле площадки на площади семи квадратных метров. На «Дэу» обгорела краска на площади 0,5 квадратных метра и задний фонарь.
Тем же вечером в СНТ «Строитель-2» сгорела каркасная баня площадью 32 квадратных метра.
В селе Казино Задонского округа выгорел деревянный дом площадью 225 квадратных метров.
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