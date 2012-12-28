В Липецке при пожаре повреждён автомобиль «Дэу Нексия» и уничтожены мусорные контейнеры

Машина была припаркована рядом с контейнерной площадкой.



Вечером 20 октября у дома № 19 на улице Механизаторов в Липецке из-за возгорания на контейнерной площадке загорелся автомобиль «Дэу Нексия», сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.Огонь уничтожил два пластиковых контейнера и мусор возле площадки на площади семи квадратных метров. На «Дэу» обгорела краска на площади 0,5 квадратных метра и задний фонарь.Тем же вечером в СНТ «Строитель-2» сгорела каркасная баня площадью 32 квадратных метра.В селе Казино Задонского округа выгорел деревянный дом площадью 225 квадратных метров.