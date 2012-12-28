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39 минут назад
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Ельчанин отдал на «экспертизу» почти три миллиона рублей
За деньгами пенсионера приехал 47-летний москвич. Его задержали полицейские.
Как установили полицейские, пенсионеру позвонили якобы из налоговой службы и сообщили, что его деньги нужно срочно проверить — в обороте слишком много фальшивок. Ельчанин снял со своего счёта почти три миллиона рублей, при этом дав в банке расписку, что снимает средства добровольно и осознаёт риски, и отправился в Липецк, где передал деньги «сотруднику налоговой службы».
«Только после передачи денег мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний москвич. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — рассказали в УМВД РФ по Липецкой области.
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