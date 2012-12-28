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В Липецкой области официально зарегистрирован 61 пляж
Общество
Жаркое воскресенье: в Липецкой области небольшие дожди и до +29
Погода в Липецке
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Происшествия
Накопительный счет или вклад – что выбрать?
Экономика
Читать все
Экономика
243
сегодня, 11:23
2

Накопительный счет или вклад – что выбрать?

В России сохраняется высокая ключевая ставка, на ее фоне задача – сберечь, а, возможно и приумножить свои средства, остается актуальной.

На этом фоне популярность депозитных вкладов сегодня растет: по состоянию на 1 апреля 2024 года объем средств жителей Липецкой области на депозитных счетах (без учета средств на счетах эскроу) составил 226 миллиардов рублей, сообщает Липецкое отделение ЦБ РФ. Это почти на четверть больше, чем на ту же дату прошлого года. Из них 97% сбережений, или 218 миллиардов рублей, липчане хранили в рублях.

Накопительные вклады – один из основных инструментов, с помощью которого население получает определенный доход от банка, даже при невысоком проценте размещать на них деньги выгоднее, чем хранить наличные дома в пустой коробке. А в последние годы банки стали предлагать и другие виды депозитов – это накопительные счета. GOROD48 расскажет об их основных различиях.

У каждого банковского продукта есть свои особенности. Их нужно учитывать, чтобы сделать выгодный для себя выбор. И депозитный вклад, и накопительный счет позволяют разместить свои деньги в банке под проценты. В России и вклады, и накопительные счета входят в Систему страхования вкладов (ССВ) — специальную государственную программу, которая защищает средства граждан, размещенные в российских банках. Она позволяет вкладчикам при наступлении страхового случая получить денежное возмещение в пределах установленного законом лимита – сейчас он составляет 1,4 миллиона рублей. Нельзя сказать, что один финансовый инструмент лучше другого: у каждого свои особенности и подходят они под разные задачи. Так, вклад можно назвать более консервативным способом, который принесет максимальный доход, пока деньги остаются в банке, накопительный счет – более гибкий инструмент, который позволяет использовать собственные сбережения в любой момент.

Вклад и его особенности

Банковский вклад (депозит) - это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов. Условия хранения (например, срок, возможность пополнения и снятия, сроки начисления процентов, возможность продления и др.) прописываются в договоре.

Банковский вклад размещается на определенный срок. Процентная ставка по нему на период размещения фиксированная. Для открытия требуется определенная минимальная сумма, также может быть ограничена максимальная сумма. Вклад имеет ограничения на пополнение и снятие денежных средств, определенные вклады под высокие (из предлагаемых банком) проценты можно открыть только при условии – их нельзя пополнять. Также понижает процентную ставку выбор опции частичного снятия, к тому же всю сумму забрать не получится, только до минимального неснижаемого остатка. Или при досрочном закрытии теряются проценты – их пересчитают по процентной ставке досрочного расторжения, указанной в договоре.

Накопительный счет и его особенности

Накопительный счет - это банковский счет, который можно пополнять в любое время, с него можно снимать деньги, когда они потребуются, и при этом получать бонусы в виде начисленных процентов. Его могут называть счет-копилка, счет-сейф, онлайн-копилка, кубышка.

Накопительный счет можно открыть с любой суммой, срока его окончания не существует. Однако процентную ставку по накопительному счету банк может поменять в любой момент – это решение зависит от действующей ключевой ставки ЦБ РФ. Решение это принимается банком в одностороннем порядке. Банк просто оповещает клиента о принятом решении за несколько дней или недель – в зависимости от условий договора. Клиент или соглашается, или закрывает счет. А перед открытием накопительного счета важно изучить условия обслуживания: иногда максимальный процент банк начисляет только если выполняются определенные условия – например, клиент получает зарплату или пенсию на карту банка, тратит не менее определенной суммы в месяц.

Когда стоит обратить внимание на вклад (депозит)

Вам больше подойдет вклад, если вы уверены, что деньги не понадобятся вам в течение какого-то срока - например, трех-шести месяцев. Депозит даст уверенность, что банк не снизит ставку. Или вы хотите собрать за определенное время определенную сумму – здесь поможет вклад с возможностью пополнения: процентная ставка по нему ниже, чем по депозиту, где банк ограничивает любые движения средств, однако даже с ней вы частично защитите деньги от инфляции.

 Когда стоит обратить внимание на накопительный счет

Накопительный счет удобен, когда у вас на руках есть значимая для вас сумма, вы планируете крупную покупку, но не знаете, когда именно это произойдет – через месяц или полгода. Зато понимаете, что деньги понадобятся сразу. В этом случае счет может стать для вас своеобразной копилкой, куда можно закидывать все остатки денег и получать проценты. Такой вариант удобен даже при наличии мизерной суммы сбережений. Накопительный счет подойдет, если вы планируете активно пользоваться деньгами с него, получая при этом процент на оставшиеся средства.
гайд
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Комментарии (2)

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Сначала новые
чиновник
8 минут назад
Ремонт дорог! бесконечный источник благополучия
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Житель
54 минуты назад
Полезная информация. Спасибо.
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