«Ремонт дорог картами обязан быть максимально безопасным для водителей»

Горожане пожаловались в мэрию на глубокие вертикальные вырубки в покрытии улицы Студеновской.

На прошлой неделе в Липецке начались ремонты дорог на средства 250-миллионной дотации от области. Как сообщал GOROD48 ранее, выполнение контракта, предусматривающего замену асфальта большими картами на 21 улице, подрядчик, ООО «СДК», начал с улицы Студеновской.Однако в понедельник сразу несколько водителей пожаловались в мэрию на вертикальные, под 90 градусов, вырубки в покрытии Студеновской. Вырезки глубиной более пяти сантиметров грозят аварийными ситуациями. Поэтому вчера вечером куратор дорожных ремонтов мэрии, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев обсудил ремонт улицы с дорожниками:— Хочу обратить ваше внимание, что после ремонта Студеновской ваша техника зайдет на Плехановский спуск, кольцо площади Плеханова, Театральную площадь и улицу Советскую. Везде — высокая интенсивность движения. Состояние этих дорог во время ремонта должно быть безопасными для водителей. Мы уже получили обращения горожан на отсутствие плавных съездов и выездов из фрезерованных участков. Я вижу, что вы обходите фрезой дорожные люки, решетки ливневой канализации. А это значит, что количество потенциально опасных участков для водителей вырастет кратно.— Мы поставили на Студеновской знаки, ограничивающие скорость 20 километрами, — попытался оправдаться директор компании «СДК» Пайлак Аракелян.— Знаки знаками, но на них, к сожалению, обращают внимание не все водители. Считают для себя возможным ездить даже на ремонтируемых дорогах не медленнее 60-70 километров в час. Поэтому любая мелочь при дорожных работах может стать фатальной, — сказал председатель департамента.Во время совещания Павел Звонарев несколько раз повторил слова о том, что ступеньки вырубок в дорожном полотне должны быть максимально безопасными для водителей. «Это наше требование!» Обращаясь к представителям заказчика, управления главного смотрителя, чиновник заметил, что эти самые вырубки не должны долго оставаться незакрытыми: «Первый подстилающий слой асфальтобетона должен быть уложен в местах проведения работ через трое суток после фрезерования. Это — обязательное условие, контроль за укладкой асфальта».— У вас — хорошая репутация. Хотелось бы, чтобы она такой и оставалось, чтобы своими действиями вы не усугубляли и без того сложную дорожную обстановку, — сказал Звонарев, обращаясь к руководителям и представителям компаний «СДК» и «Инфинити Групп», основных подрядчиков мэрии в этом сезоне дорожных работ.Говоря эти слова, Павел Звонарев имел в виду то, что в этом году мэрия получила солидные средства на обновление дорог. Наряду с 250-миллионной дотацией для ремонта 21-й дороги город получил из областного бюджета еще 141 миллион на приведение в порядок еще пяти улиц. С учетом ранее выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 1,7 млрд рублей в Липецке, таким образом, должны обновить 60 дорог и начать реконструкцию четырех мостов на улицах Октябрьской, Первомайской, Фрунзе-Неделина и Студеновской (мост на улице Советской перекладывают на средства иной программы).— Этот год с точки зрения ремонтов дорог очень интенсивный. К тому же на него наложилась двухлетняя программа реконструкции пяти мостов! Поэтому сейчас мы рассматриваем очередность их частичного перекрытия параллельно работам на мосту по улице Советской, — сказал председатель департамента.Какой же мост начнут ремонтировать вслед за горбатым? Через русло ручья Студеный, на котором уже появилась соответствующая разметка, а рядом — груда железобетонных блоков, предназначенных для его перекрытия наполовину?— Перекрыть половину моста на Студеновской не проблема. Но мы уже увидели, чем закончилась такая история с мостом на Советской, когда обрушилась пешеходная зона в месте погружения свай. Тогда было решено перекрыть его полностью. Но какие-то мосты, конечно, нужно начать ремонтировать уже в этом году, не оставляя четыре на следующий год. Решение мы примем с максимальным учетом безопасности дорожного движения и сложившегося трафика, — так ответил на этот вопрос Павел Звонарев.