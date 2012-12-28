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39 минут назад
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«Ремонт дорог картами обязан быть максимально безопасным для водителей»

Горожане пожаловались в мэрию на глубокие вертикальные вырубки в покрытии улицы Студеновской.

На прошлой неделе в Липецке начались ремонты дорог на средства 250-миллионной дотации от области. Как сообщал GOROD48 ранее, выполнение контракта, предусматривающего замену асфальта большими картами на 21 улице, подрядчик, ООО «СДК», начал с улицы Студеновской.

Однако в понедельник сразу несколько водителей пожаловались в мэрию на вертикальные, под 90 градусов, вырубки в покрытии Студеновской. Вырезки глубиной более пяти сантиметров грозят аварийными ситуациями. Поэтому вчера вечером куратор дорожных ремонтов мэрии, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев обсудил ремонт улицы с дорожниками:

— Хочу обратить ваше внимание, что после ремонта Студеновской ваша техника зайдет на Плехановский спуск, кольцо площади Плеханова, Театральную площадь и улицу Советскую. Везде — высокая интенсивность движения. Состояние этих дорог во время ремонта должно быть безопасными для водителей. Мы уже получили обращения горожан на отсутствие плавных съездов и выездов из фрезерованных участков. Я вижу, что вы обходите фрезой дорожные люки, решетки ливневой канализации. А это значит, что количество потенциально опасных участков для водителей вырастет кратно.

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— Мы поставили на Студеновской знаки, ограничивающие скорость 20 километрами, — попытался оправдаться директор компании «СДК» Пайлак Аракелян.

— Знаки знаками, но на них, к сожалению, обращают внимание не все водители. Считают для себя возможным ездить даже на ремонтируемых дорогах не медленнее 60-70 километров в час. Поэтому любая мелочь при дорожных работах может стать фатальной, — сказал председатель департамента.

Во время совещания Павел Звонарев несколько раз повторил слова о том, что ступеньки вырубок в дорожном полотне должны быть максимально безопасными для водителей. «Это наше требование!» Обращаясь к представителям заказчика, управления главного смотрителя, чиновник заметил, что эти самые вырубки не должны долго оставаться незакрытыми: «Первый подстилающий слой асфальтобетона должен быть уложен в местах проведения работ через трое суток после фрезерования. Это — обязательное условие, контроль за укладкой асфальта».

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— У вас — хорошая репутация. Хотелось бы, чтобы она такой и оставалось, чтобы своими действиями вы не усугубляли и без того сложную дорожную обстановку, — сказал Звонарев, обращаясь к руководителям и представителям компаний «СДК» и «Инфинити Групп», основных подрядчиков мэрии в этом сезоне дорожных работ.

Говоря эти слова, Павел Звонарев имел в виду то, что в этом году мэрия получила солидные средства на обновление дорог. Наряду с 250-миллионной дотацией для ремонта 21-й дороги город получил из областного бюджета еще 141 миллион на приведение в порядок еще пяти улиц. С учетом ранее выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 1,7 млрд рублей в Липецке, таким образом, должны обновить 60 дорог и начать реконструкцию четырех мостов на улицах Октябрьской, Первомайской, Фрунзе-Неделина и Студеновской (мост на улице Советской перекладывают на средства иной программы).

— Этот год с точки зрения ремонтов дорог очень интенсивный. К тому же на него наложилась двухлетняя программа реконструкции пяти мостов! Поэтому сейчас мы рассматриваем очередность их частичного перекрытия параллельно работам на мосту по улице Советской, — сказал председатель департамента.

Какой же мост начнут ремонтировать вслед за горбатым? Через русло ручья Студеный, на котором уже появилась соответствующая разметка, а рядом — груда железобетонных блоков, предназначенных для его перекрытия наполовину?

— Перекрыть половину моста на Студеновской не проблема. Но мы уже увидели, чем закончилась такая история с мостом на Советской, когда обрушилась пешеходная зона в месте погружения свай. Тогда было решено перекрыть его полностью. Но какие-то мосты, конечно, нужно начать ремонтировать уже в этом году, не оставляя четыре на следующий год. Решение мы примем с максимальным учетом безопасности дорожного движения и сложившегося трафика, — так ответил на этот вопрос Павел Звонарев.
ремонт дорог
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
мнение народа
5 минут назад
Кому не нравится?! Ходите тогда пешком
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Гоша
15 минут назад
Нет оправдания директору СДК и смотрящему Делать надо для ЛЮДЕЙ а не авось (это про срезы под 90градусов с глубиной 8-10см) только у нас в Липецке так делают И как только этих мастеров не вспоминают когда едут водители!?
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Александр
25 минут назад
У меня машина на низкопрофильный резине и на этих срезах даже на маленькой скорости проезжаешь будто на бордюр пытаешься заехать.
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