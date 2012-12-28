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Происшествия
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45 минут назад
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Оползень в Сырском подобрался к дороге
Грунт пополз еще в январе, а к концу мая начал угрожать дороге.
По словам автора видео, с оползнем, начавшимся в январские праздники, ничего не делается. Сползающий грунт обозначили сигнальной лентой, за пределы которой он уже вышел.
Глава сельской администрации комментировать ситуацию отказался, сославшись на то, что этот вопрос не в его компетенции, а в Липецком районе по этому оползню создана специальная комиссия.
В марте этого года глава Сырского сельсовета Александр Чурсин рассказывал GOROD48, что оползнем занимаются все ответственные службы:
«Решением проблемы занимаются самые разные службы. Улица Речная находится на склоне в районе старого русла реки Воронеж. Это место «живое». На наш взгляд, причиной движения грунта стали обильные осадки двух последних лет. Вопросов много и к самим жителям: там находится охранная зона высоковольтных линий. Как они там строились и селились более 20 лет назад? О чём думали? Так что это палка о двух концах. Со своей стороны мы займёмся укреплением склона: как только чуть подсохнет — высадим низкорослые деревья. Но ещё раз повторю: ситуация не критичная и, в основном, касается так называемых не разграниченных территорий, где проходили коммуникации. В границах сельского поселения проблем нет».
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