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613
45 минут назад
2

Оползень в Сырском подобрался к дороге

Грунт пополз еще в январе, а к концу мая начал угрожать дороге.

В марте этого года GOROD48 рассказал об оползне на улице Речной в селе Сырском. Из-за него рвало водопровод, покосились стойки газопровода, треснула дорога, на метр сдвинулся гараж местного жителя, заметно опустился грунт. Судя по свежему видео из Сырского, которое GOROD48 прислал житель села, за два месяца оползень добрался до пешеходной дорожки и скоро перекроет дорогу.

По словам автора видео, с оползнем, начавшимся в январские праздники, ничего не делается. Сползающий грунт обозначили сигнальной лентой, за пределы которой он уже вышел.

Глава сельской администрации комментировать ситуацию отказался, сославшись на то, что этот вопрос не в его компетенции, а в Липецком районе по этому оползню создана специальная комиссия.

В марте этого года глава Сырского сельсовета Александр Чурсин рассказывал GOROD48, что оползнем занимаются все ответственные службы:

«Решением проблемы занимаются самые разные службы. Улица Речная находится на склоне в районе старого русла реки Воронеж. Это место «живое». На наш взгляд, причиной движения грунта стали обильные осадки двух последних лет. Вопросов много и к самим жителям: там находится охранная зона высоковольтных линий. Как они там строились и селились более 20 лет назад? О чём думали? Так что это палка о двух концах. Со своей стороны мы займёмся укреплением склона: как только чуть подсохнет — высадим низкорослые деревья. Но ещё раз повторю: ситуация не критичная и, в основном, касается так называемых не разграниченных территорий, где проходили коммуникации. В границах сельского поселения проблем нет».
оползень
Сырское
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Комментарии (2)

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Местный
31 минуту назад
Город с таким подходом и руководством все больше и больше превращается в руины!!!в любой сфере ничего не делается для народа,особенно ЖКХ и дороги!!!где бабки Зина и Гена???прокуратура тоже в доле???
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К
33 минуты назад
В этом городе вообще что-то делается за денежки налогоплательщиков?дороги разбиты в хлам,ЖКХ вообще никак не модернизируется и капитально не реконструируется,везде полно песка-мусора,даже снег не чистится-вывозится,медицина полное дно!иль * строим,остальное по карманам?!куда смотрит прокуратура на халатность и расхищение бюджетных средств?
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