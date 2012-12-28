Но их заметили.

Общий ущерб составил около 80 тысяч рублей.

41-летнего и 47-летнего липчан подозревают в краже 25-метровой металлической трубы из СНТ: возбуждены уголовные дела о краже группой лиц по предварительному сговору и покушении на такую кражу.«По данным следствия, в октябре этого года подозреваемые на территории одного из садоводческих товариществ Липецка приметили, как им казалось, бесхозную 25-метровую металлическую трубу. Распилив ее на части, подельники погрузили их в грузовой автомобиль и попытались вывезти. Их действия были замечены сотрудниками СНТ, которые обратились в полицию. Похищенное изъято», – сообщает областное управление МВД.Мужчин также подозревают в краже из СНТ 14 метров металлической трубы, которые они сдали ее в скупку металла.