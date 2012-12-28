Происшествия
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50 минут назад
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Дело труба: двое липчан пытались украсть 25-метровую металлическую трубу
Но их заметили.
«По данным следствия, в октябре этого года подозреваемые на территории одного из садоводческих товариществ Липецка приметили, как им казалось, бесхозную 25-метровую металлическую трубу. Распилив ее на части, подельники погрузили их в грузовой автомобиль и попытались вывезти. Их действия были замечены сотрудниками СНТ, которые обратились в полицию. Похищенное изъято», – сообщает областное управление МВД.
Мужчин также подозревают в краже из СНТ 14 метров металлической трубы, которые они сдали ее в скупку металла. Общий ущерб составил около 80 тысяч рублей.
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