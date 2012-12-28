Четверо ушлых налоговиков причинили государству ущерб почти в семь миллионов рублей.

Грязинский городской суд приговорил 39-летнюю женщину — бывшего налоговика к четырем с половиной года лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, ей на два года запрещено занимать должности на государственной службе.Женщина работала старшим инспектором в отделе информационно-аналитической работы межрайонной ФНС России. Она выслушала приговор по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в составе организованной группы в особо крупном размере».Налоговик придумала хитрую схему хищения денег. Вместе с ней деньги похищали три её коллеги.«Механизм преступления заключался в следующем: участники группы вносили недостоверные сведения об уточнении реквизитов платежных документов умерших граждан, состоящих на налоговом учете в различных инспекциях ФНС России. Путем манипуляции с данными (уточнение суммы платежа, его назначения, номера счета получателя) информация об уплате налоговых платежей с карточек «Расчеты с бюджетом» (КРСБ) умерших налогоплательщиков переводилась на КРСБ живых налогоплательщиков. Переводы осуществлялись на счета лиц, состоящих на учете в Межрайонных ИФНС России по Липецкой области. В результате у живых налогоплательщиков искусственно образовывалось положительное сальдо (переплата). На основании фиктивно образовавшейся переплаты формировались решения о возврате денег из бюджета России. В результате государству в лице Федеральной налоговой службы был причинен материальный ущерб на 6 миллионов 929 тысяч 418 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В апреле 2026 года в отношении еще трех участников преступной группы налоговиков также был вынесен обвинительный приговор, которым каждому из них назначено лишение свободы.