«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
Общество
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сегодня, 20:24
Липецкая вечЁрка: трагедия на дамбе, доходы губернатора и труп без головы
Сегодня, 17 мая, в ДТП погиб водитель, губернатор Игорь Артамонов отчитался о своих доходах за 2023 год, и рыбаку попался труп без головы.
На дамбе сейчас меняют асфальт, по данным управления дорог и транспорта Липецкой области, там установлены предупреждающие знаки: «Обгон запрещён» и «Ведутся дорожные работы».
«Гореремонтники, сколько еще людей должно уйти в мир иной по их халатному отношению и затягиванию сроков ремонта? Нет там ни одного знака», — сообщил Землянин.
«Землянин, ты свои слепыши открой и посмотри, что вся техника дорожная на обочине стоит, еще не начинали даже работать. Я, конечно, не люблю дорожников, но каждый день езжу там на работу, и знаки стоят!» — ответил ему Гражданин.
«Это как на Механизаторов. Все видят или знают о ремонте, но всё равно лезут в левую полосу», — заметил комментатор.
А накануне в селе Романово Лебедянского района 40-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб.
Сегодня днем в Ельце у дома № 9 микрорайона Александровский 54-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил четырёхлетнего мальчика. Малыша госпитализировали.
«Что делал четырехлетний ребёнок на дороге, один? Я прихожу в ужас, когда родители так безответственно относятся к собственным детям. А ещё умиляет, когда они с малышами до 5 лет переходят дорогу на самокате при этом ребёнок не идёт рядом, его везут на самокате», — написал комментатор и вызвал дискуссию.
«Судя по всему, детей у вас нет. Дети очень шустрые, иногда хватает минуты для несчастных случаев. Привязать веревкой к себе невозможно, на поводке — запрещено законом. Так и выходит, что на все дело случая. Нужно разбираться в ситуации. Во-вторых, судя по фотографии, двор упакован машинами так, что угодить под колеса немудрено даже взрослым. Это называется небезопасна среда. Дети должны по свободным дворам бегать, а не по парковке. Найдите двор без машин, обязательно дайте знать. На фото самый обычный спальный район, самый обычный двор, где много автомобилей. Такова реальность. Запереть ребенка дома? И следующий вопрос: почему принято осуждать жертву? Даже ребенок не избежал участи быть осужденным, и его родители. Судьи вокруг. Про сочувствие забыли только», — ответил 48.
Ближе к вечеру в районе села Куймань Лебедянского района перевернулся и перекрыл одну из двух полос движения прицеп грузовика. Водитель не пострадал.
Губернатор Игорь Артамонов отчитался о доходах за 2023 год. Они у него снизились на пять миллионов рублей. За год он заработал 45,9 миллионов рублей. В пресс-службе посчитали нужным уточнить, что основная часть доходов от вкладов в банках и ценных бумаг.
«В пользовании Игоря Артамонова жилой дом площадью 357,2 кв. м. и два земельных участка площадью 796 и 1160 кв. м. Из транспортных средств — автомобиль Porsсhe Panamera 2017 года выпуска», сообщила пресс-служба губернатора.
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