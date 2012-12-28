Липецкая вечЁрка: трагедия на дамбе, доходы губернатора и труп без головы

Сегодня, 17 мая, в ДТП погиб водитель, губернатор Игорь Артамонов отчитался о своих доходах за 2023 год, и рыбаку попался труп без головы.