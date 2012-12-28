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Липецкая вечЁрка: трагедия на дамбе, доходы губернатора и труп без головы
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сегодня, 20:24

Липецкая вечЁрка: трагедия на дамбе, доходы губернатора и труп без головы

Сегодня, 17 мая, в ДТП погиб водитель, губернатор Игорь Артамонов отчитался о своих доходах за 2023 год, и рыбаку попался труп без головы.

Утро началось с трагедии. В районе дамбы влобовую столкнулись автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль «Хёндай». 37-летний водитель иномарки погиб на месте. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу.

На дамбе сейчас меняют асфальт, по данным управления дорог и транспорта Липецкой области, там установлены предупреждающие знаки: «Обгон запрещён» и «Ведутся дорожные работы».

«Гореремонтники, сколько еще людей должно уйти в мир иной по их халатному отношению и затягиванию сроков ремонта? Нет там ни одного знака», — сообщил Землянин.

«Землянин, ты свои слепыши открой и посмотри, что вся техника дорожная на обочине стоит, еще не начинали даже работать. Я, конечно, не люблю дорожников, но каждый день езжу там на работу, и знаки стоят!» — ответил ему Гражданин.

«Это как на Механизаторов. Все видят или знают о ремонте, но всё равно лезут в левую полосу», — заметил комментатор.

А накануне в селе Романово Лебедянского района 40-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб.

Сегодня днем в Ельце у дома № 9 микрорайона Александровский 54-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил четырёхлетнего мальчика. Малыша госпитализировали.

«Что делал четырехлетний ребёнок на дороге, один? Я прихожу в ужас, когда родители так безответственно относятся к собственным детям. А ещё умиляет, когда они с малышами до 5 лет переходят дорогу на самокате при этом ребёнок не идёт рядом, его везут на самокате», — написал комментатор и вызвал дискуссию.

«Судя по всему, детей у вас нет. Дети очень шустрые, иногда хватает минуты для несчастных случаев. Привязать веревкой к себе невозможно, на поводке — запрещено законом. Так и выходит, что на все дело случая. Нужно разбираться в ситуации. Во-вторых, судя по фотографии, двор упакован машинами так, что угодить под колеса немудрено даже взрослым. Это называется небезопасна среда. Дети должны по свободным дворам бегать, а не по парковке. Найдите двор без машин, обязательно дайте знать. На фото самый обычный спальный район, самый обычный двор, где много автомобилей. Такова реальность. Запереть ребенка дома? И следующий вопрос: почему принято осуждать жертву? Даже ребенок не избежал участи быть осужденным, и его родители. Судьи вокруг. Про сочувствие забыли только», — ответил 48.

Ближе к вечеру в районе села Куймань Лебедянского района перевернулся и перекрыл одну из двух полос движения прицеп грузовика. Водитель не пострадал.

Губернатор Игорь Артамонов отчитался о доходах за 2023 год. Они у него снизились на пять миллионов рублей. За год он заработал 45,9 миллионов рублей. В пресс-службе посчитали нужным уточнить, что основная часть доходов от вкладов в банках и ценных бумаг.

«В пользовании Игоря Артамонова жилой дом площадью 357,2 кв. м. и два земельных участка площадью 796 и 1160 кв. м. Из транспортных средств — автомобиль Porsсhe Panamera 2017 года выпуска», сообщила пресс-служба губернатора.

Сегодня утром в реке Воронеж у остановки «Улица Речная»  рыбак обнаружил труп без головы и некоторых частей тела.

По одежде следователи определили, что это липчанин 1974 года рождения, пропавший два года назад. Об его исчезновении тогда сообщил сын. Теперь судмедэксперты должны будут выяснить, каким образом умер липчанин.

«Сколько всякого в реке! Но наш народ ничем неиспугать! Будут плавать рядом с дохлятиной захлебывая воду и получать солнечный загар!», — заметил Во дела. 

Сегодня ночью и завтра утром ожидается туман. Так что будьте осторожнее на дорогах. В выходные в Липецке будет хорошая погода. Днем в субботу, по прогнозам синоптиков, столбики термометров будут колебаться от +17 до +19 градусов.

С праздничной пятницей вас! Сегодня отмечают день рождения интернета.

Милое видео о спасении косули. Животное сегодня забежало на территорию особой экономической зоны «Липецк». Его поймали и отвезли в лес сотрудники охотнадзора. 


 



вечЁрка
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