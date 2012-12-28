Потепление продолжается: в Липецкой области до +20

Ночью ожидаются дожди и грозы, а утром — туман.

В ночь на 18 мая Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта — пройдет небольшой дождь, местами прогремит гроза, ночью и утром — туман. 19 и 20 мая регион окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки не ожидаются.Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, местами грозы, днем местами небольшие дожди, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.День 18 мая стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году — 3 градуса мороза.