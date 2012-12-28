Игорь Артамонов заработал за прошлый год 45,9 миллиона рублей

Основная часть доходов поступила от вкладов в банках и ценных бумаг.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предоставил сведения о доходах и имуществе за 2023 год. Как сообщает пресс-служба правительства региона, задекларированный доход губернатора с 1 января по 31 декабря прошлого года составил 45,9 млн руб., что на пять млн рублей меньше в сравнении с предыдущей отчётностью. Основная часть доходов – от вкладов в банках и ценных бумаг.«В пользовании Игоря Артамонова жилой дом площадью 357,2 кв. м. и два земельных участка площадью 796 и 1160 кв.м. Из транспортных средств – автомобиль Porsсhe Panamera 2017 года выпуска.Доход супруги губернатора в 2023 году составил 5,6 млн руб. В собственности – жилой дом площадью 346,6 кв.м., квартира – 150,1 кв.м., земельный участок – 2500 кв.м, часть здания от общей площади в 657,1 кв.м., два машиноместа. Также супруга главы региона владеет автомобилем Mercedes-Benz ML 2014 года выпуска.Вся недвижимость губернатора и его супруги расположена на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства.