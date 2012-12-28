В реке у Октябрьского моста нашли мужчину без головы

Вероятно, найден пропавший два года назад 48-летний липчанин.

Сегодня утром в реке Воронеж у остановки «Улица Речная» рыбак обнаружил человеческие останки. Он сообщил о жуткой находке в правоохранительные органы.На место обнаружения тела выехали сотрудники регионального Следственного комитета. Тело осмотрели. Оно было неполным — без головы и некоторых иных частей. По описаниям одежды, — это житель Липецка 1974 года рождения, пропавший без вести весной 2022 года. Об исчезновении отца в полицию сообщил его сын. По его словам, отец злоупотреблял спиртным.— Начата доследственная проверка. Останки отправлены судебным медикам, которые постараются установить, не были ли причиной смерти мужчины насильственные действия, — рассказала GOROD48 пресс-секретарь СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.