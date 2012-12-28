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сегодня, 15:52
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В особую экономическую зону «Липецк» забрела дезориентированная косуля

Животное поймали и выпустили в естественную среду обитания.

Сегодня на территории особой экономической зоны «Липецк» была обнаружена дезориентированная косуля. Очевидцы сообщили о животном на «горячую линию» Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.



«Животное было дезориентировано и не могло самостоятельно покинуть территорию зоны. Сотрудники управления выехали на место, спасли животное и выпустили его в естественную среду обитания», — сообщили в управлении по охране животного мира.

Косуля убежала в лес. 
животные
косуля
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Комментарии (2)

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Лиза
26 минут назад
Спасибо за помощь животному.
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Косуля.
сегодня, 16:04
Испокон веков через эту территорию мигрировать коснулись, олени, лоси, кабаны. Пришёл человек и кончился их век. Управлению давно надо было продумать коридоры для миграции на этой территории.
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