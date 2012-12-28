«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Общество
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сегодня, 15:52
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В особую экономическую зону «Липецк» забрела дезориентированная косуля
Животное поймали и выпустили в естественную среду обитания.
«Животное было дезориентировано и не могло самостоятельно покинуть территорию зоны. Сотрудники управления выехали на место, спасли животное и выпустили его в естественную среду обитания», — сообщили в управлении по охране животного мира.
Косуля убежала в лес.
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