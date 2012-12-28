В особую экономическую зону «Липецк» забрела дезориентированная косуля

Животное поймали и выпустили в естественную среду обитания.

Сегодня на территории особой экономической зоны «Липецк» была обнаружена дезориентированная косуля. Очевидцы сообщили о животном на «горячую линию» Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.«Животное было дезориентировано и не могло самостоятельно покинуть территорию зоны. Сотрудники управления выехали на место, спасли животное и выпустили его в естественную среду обитания», — сообщили в управлении по охране животного мира.Косуля убежала в лес.