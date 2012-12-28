Происшествия
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29 минут назад
Водитель «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в столб
16 апреля на дорогах Липецкой области один человек погиб и трое пострадали.
Днем в дорожной аварии пострадал 4-летний мальчик. На него в елецком районе «Александровский» наехала «Лада» под управлением 54-летнего водителя. Ребенок госпитализирован с травмами.
Вечером в селе Романово Лебедянского района не справился с управлением 36-летний водитель «Митсубиси» и автомобиль въехал в световую опору. Водитель доставлен в больницу.
Еще одна авария произошла вчера вечером в селе Талицкий Чамлык Добринского района: 35-летний мужчина опрокинулся на мопеде. После оказания медицинской помощи водитель мопеда был отпущен.
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