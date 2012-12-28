На дамбе лоб в лоб столкнулись автобус и легковушка: водитель «Хёндая» погиб

В районе ДТП стояли предупреждающие знаки.

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Сегодня утром на 7-м километре дамбы Матырского водохранилища (трасса Орёл-Тамбов) столкнулись лоб в лоб автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль «Хёндай». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 37-летний водитель легковушки погиб. 44-летний водитель автобуса госпитализирован с места аварии с травмами.На дамбе ведутся дорожные работы и, по данным управления дорог и транспорта Липецкой области, стоят предупреждающие знаки: «Обгон запрещён» и «Ведутся дорожные работы».По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что один из водителей выехал на полосу встречного движения. Ошибка оказалась смертельной.Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа.