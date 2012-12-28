Первый в России проект по профессиональному сопровождению и трудоустройству студентов стартовал в Липецкой области.
Происшествия
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48 минут назад
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На дамбе лоб в лоб столкнулись автобус и легковушка: водитель «Хёндая» погиб
В районе ДТП стояли предупреждающие знаки.
На дамбе ведутся дорожные работы и, по данным управления дорог и транспорта Липецкой области, стоят предупреждающие знаки: «Обгон запрещён» и «Ведутся дорожные работы».
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что один из водителей выехал на полосу встречного движения. Ошибка оказалась смертельной.
Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа.
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