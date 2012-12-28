71-летний водитель разбил «ВАЗ-2115» под Липецком

Он и двое его пассажиров получили травмы.

7 мая в Грязинском районе на дороге Липецк – Борисовка – примыкание к дороге Доброе – Мичуринск 71-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате он сам и две его пассажирки 68-ми и 77-ми лет получили различные травмы.«7 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4612 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 402. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 4343 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщает УГИБДД.