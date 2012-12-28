Началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
C администрации Липецкого района взыскали 2,7 миллиона рублей за огромную свалку строительных отходов
Происшествия
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сегодня, 09:30
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71-летний водитель разбил «ВАЗ-2115» под Липецком
Он и двое его пассажиров получили травмы.
«7 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4612 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 402. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 4343 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщает УГИБДД.
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