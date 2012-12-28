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сегодня, 09:30
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71-летний водитель разбил «ВАЗ-2115» под Липецком

Он и двое его пассажиров получили травмы.

7 мая в Грязинском районе на дороге Липецк – Борисовка – примыкание к дороге Доброе – Мичуринск 71-летний водитель «ВАЗ-2115»  не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате он сам и две его пассажирки 68-ми и 77-ми лет получили различные травмы.

«7 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4612 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 402. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 4343 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщает УГИБДД.
авария
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Комментарии (2)

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вв
46 минут назад
..хотел перед девками вымахнуться ....и не получилось
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Ничего себе !!
сегодня, 09:47
что стар,что млад -все в дерево ! 71 год ,а бес в ребро ! Куда торопился ? Куда опаздывал ?
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