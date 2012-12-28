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Общество
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53 минуты назад
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Дорогу по улице Белана достроят москвичи
Компания «Рус-строй» Левона Абьяна соединит улицу с Воронежским шоссе за 198,8 млн рублей.
Этот подрядчик еще не работал в Липецке. На сайте «Рус-строй» сказано, что компания занимается строительством и текущим ремонтом дорог, а также благоустройством с 2011 года. Ее заказчиками являются правительства Москвы, Московской, Астраханской, Нижегородской областей. В распоряжении компании — два собственных асфальтобетонных завода (в Щербинке и Троицке) и более 50 единиц дорожно-строительной техники. «Рус-строй» строил дороги в Новой Москве и в поселке Коммунарка, занимался благоустройством территории Нижегородской ярмарки, удлинением взлетно-посадочной полосы аэропорта Воронежа.
Согласно техническому заданию, в Липецке подрядчику надлежит построить 633 метра четырехполосной дороги от кольца улиц Белана, Меркулова и Свиридова (район 7-й поликлиники) до «Ашана» и 417 метров дополнительной полосы на Воронежском шоссе. Дорогу в 14 метров шириной с тротуаром и газонами подрядчик должен начать строить в этом году, а завершить — в 2025-м. Сдача объекта позволит соединить огромный юго-западный массив Липецка с Воронежским шоссе еще одной дорогой — сейчас поток транспорта из спальных микрорайонов попадает на него по улицам Катукова (по этой причине на развязке у памятника Танкистам в часы пик — постоянные заторы) и Стаханова.
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