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403
53 минуты назад
6

Дорогу по улице Белана достроят москвичи

Компания «Рус-строй» Левона Абьяна соединит улицу с Воронежским шоссе за 198,8 млн рублей.

Управление строительства администрации Липецка определилось с подрядчиком, который должен построить 633 метра дороги по улице Белана, соединив ее с Воронежским шоссе в районе супермаркета «Ашан». В ходе конкурентных торгов подряд выиграло московское ООО «Рус-строй», учредителем и генеральным директором которой является Левон Абьян. При стартовой цене контракта в 206 млн рублей «Рус-строй» взялся проделать эту работу за 198 849 511 рублей.

Этот подрядчик еще не работал в Липецке. На сайте «Рус-строй» сказано, что компания занимается строительством и текущим ремонтом дорог, а также благоустройством с 2011 года. Ее заказчиками являются правительства Москвы, Московской, Астраханской, Нижегородской областей. В распоряжении компании — два собственных асфальтобетонных завода (в Щербинке и Троицке) и более 50 единиц дорожно-строительной техники. «Рус-строй» строил дороги в Новой Москве и в поселке Коммунарка, занимался благоустройством территории Нижегородской ярмарки, удлинением взлетно-посадочной полосы аэропорта Воронежа.

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Согласно техническому заданию, в Липецке подрядчику надлежит построить 633 метра четырехполосной дороги от кольца улиц Белана, Меркулова и Свиридова (район 7-й поликлиники) до «Ашана» и 417 метров дополнительной полосы на Воронежском шоссе. Дорогу в 14 метров шириной с тротуаром и газонами подрядчик должен начать строить в этом году, а завершить — в 2025-м. Сдача объекта позволит соединить огромный юго-западный массив Липецка с Воронежским шоссе еще одной дорогой — сейчас поток транспорта из спальных микрорайонов попадает на него по улицам Катукова (по этой причине на развязке у памятника Танкистам в часы пик — постоянные заторы) и Стаханова.
дорога по Белана
строительство
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Анатолий
2 минуты назад
Сделают так же как нарисовано на картинки, ох уж эти армяне
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Скажите
16 минут назад
А Бастрыкин знает об этой мойке?
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Екатерина
21 минуту назад
Выиграла компания, которая не вылазит из судов. Опять будет дорога как на проспекте.
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да уж
37 минут назад
От Москвичей рабочих рук дождешься.Там одни бизнесмены
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Нерус-Строй
41 минуту назад
А на картинке изображено это самое техзадание? Прикольная конфигурация развязочки!
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ну
43 минуты назад
кто бы сомневался
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