Дорогу по улице Белана достроят москвичи

Компания «Рус-строй» Левона Абьяна соединит улицу с Воронежским шоссе за 198,8 млн рублей.

Управление строительства администрации Липецка определилось с подрядчиком, который должен построить 633 метра дороги по улице Белана, соединив ее с Воронежским шоссе в районе супермаркета «Ашан». В ходе конкурентных торгов подряд выиграло московское ООО «Рус-строй», учредителем и генеральным директором которой является Левон Абьян. При стартовой цене контракта в 206 млн рублей «Рус-строй» взялся проделать эту работу за 198 849 511 рублей.Этот подрядчик еще не работал в Липецке. На сайте «Рус-строй» сказано, что компания занимается строительством и текущим ремонтом дорог, а также благоустройством с 2011 года. Ее заказчиками являются правительства Москвы, Московской, Астраханской, Нижегородской областей. В распоряжении компании — два собственных асфальтобетонных завода (в Щербинке и Троицке) и более 50 единиц дорожно-строительной техники. «Рус-строй» строил дороги в Новой Москве и в поселке Коммунарка, занимался благоустройством территории Нижегородской ярмарки, удлинением взлетно-посадочной полосы аэропорта Воронежа.Согласно техническому заданию, в Липецке подрядчику надлежит построить 633 метра четырехполосной дороги от кольца улиц Белана, Меркулова и Свиридова (район 7-й поликлиники) до «Ашана» и 417 метров дополнительной полосы на Воронежском шоссе. Дорогу в 14 метров шириной с тротуаром и газонами подрядчик должен начать строить в этом году, а завершить — в 2025-м. Сдача объекта позволит соединить огромный юго-западный массив Липецка с Воронежским шоссе еще одной дорогой — сейчас поток транспорта из спальных микрорайонов попадает на него по улицам Катукова (по этой причине на развязке у памятника Танкистам в часы пик — постоянные заторы) и Стаханова.