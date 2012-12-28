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сегодня, 16:37
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Провал на пересечении улиц Юных Натуралистов и Гоголя засыпали спустя полмесяца

Сегодня яму на оживлённой дороге заделали шлаком.

Ещё в День космонавтики 12 апреля мы рассказали о том, что на пересечении улиц Юных Натуралистов и Гоголя в Липецке образовался провал в асфальте. Чтобы предупредить других водителей об опасности, кто-то обозначил этот участок автомобильной шиной. Сначала она стояла рядом, потом оказалась внутри ямы. 

И вот сегодня, 27 апреля читатели нам пожаловались: а провал вместе с автомобильной шиной внутри и ныне там! Несмотря на то, что ещё 12 апреля в мэрии дали комментарий: «На место проседания асфальтового покрытия на перекрёстке Юных Натуралистов и Гоголя оперативно выехали представители администрации Липецка и ресурсоснабжающих организаций. Проводится осмотр для выявления причины. Как правило, такие дефекты происходят при утечках на сетях. По результатам обследования будет принято решение о необходимости проведения ремонта на сетях».

И мы снова переадресовали жалобу на опасную дыру на оживлённой дороге в администрацию Липецка.

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— Сегодня сотрудники управления благоустройства образовавшийся провал отсыпали шлаком,  — сообщили к вечеру в пресс-службе администрации Липецка.
дороги
благоустройство
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Комментарии (3)

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Студент
36 минут назад
Для самокатчиков эта яма окажется смертельной. В Липецке люди проваливались в яму с кипятком и крайних не было.
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Водитель.
сегодня, 16:52
Кажется им этим не чего не будет и им не кто в городе не подвластен. Работы произвели 3 недели назад на Недельной и поворот на Котовского. Через 3 недели востоновили асфальт, но он выстановлен так что машины на нем подпрыгивают как будто на трамплине. Дорога тоже сейчас важна так как по ней движется много машин с закрытием улиц в низу. И не кто не обращает внимание на такие работы тяп- ляп лижбы не было вопросов. Незнающии водители там наверное проходят тест на подвески.
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Иваныч
сегодня, 16:47
Почти три недели заделывают провал, кто ответит за такую халатность?
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