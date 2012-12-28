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Общество
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сегодня, 16:37
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Провал на пересечении улиц Юных Натуралистов и Гоголя засыпали спустя полмесяца
Сегодня яму на оживлённой дороге заделали шлаком.
И вот сегодня, 27 апреля читатели нам пожаловались: а провал вместе с автомобильной шиной внутри и ныне там! Несмотря на то, что ещё 12 апреля в мэрии дали комментарий: «На место проседания асфальтового покрытия на перекрёстке Юных Натуралистов и Гоголя оперативно выехали представители администрации Липецка и ресурсоснабжающих организаций. Проводится осмотр для выявления причины. Как правило, такие дефекты происходят при утечках на сетях. По результатам обследования будет принято решение о необходимости проведения ремонта на сетях».
И мы снова переадресовали жалобу на опасную дыру на оживлённой дороге в администрацию Липецка.
— Сегодня сотрудники управления благоустройства образовавшийся провал отсыпали шлаком, — сообщили к вечеру в пресс-службе администрации Липецка.
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