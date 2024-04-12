Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Лимузин без водителя врезался в машину с ребёнком
Происшествия
Сегодня в Липецке: День космонавтики, «сухой закон» и работодатели пытаются вернуть уволенных
Общество
Очевидцы рассказали о происшествии на парковке, где родители оставили младенца в машине
Происшествия
В Чаплыгине подожгли «Магнит»
Происшествия
9-летний самокатчик въехал под автомобиль на проспекте Мира
Происшествия
Как изменятся маршруты транспорта после перекрытия горбатого моста ⁣
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: прилет в Добром, когда город очистят от пыли и врач-изобретатель
Общество
Новый температурный рекорд зафиксирован в Липецке
Погода в Липецке
Читать все
9-летний самокатчик въехал под автомобиль на проспекте Мира
Происшествия
Сегодня в Липецке: День космонавтики, «сухой закон» и работодатели пытаются вернуть уволенных
Общество
34-летний курьер телефонных мошенников забрал деньги у двух пенсионерок
Происшествия
В воде из пруда 3-го участка обнаружили превышение ПДК аммиака и нитрит-ионов
Общество
Пьяный дебош в кафе обошёлся 40-летней женщине в 314 000 рублей
Происшествия
На пересечении улиц Юных Натуралистов и Гоголя образовался провал
Общество
Полиция проводит проверку обстоятельств поджога «Магнита» в Чаплыгине
Происшествия
Пострадавший при пожаре в доме в Добринском районе 33-летний мужчина умер в больнице
Происшествия
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Происшествия
В двойной аварии под Ельцом пострадал 40-летний водитель
Происшествия
Читать все
Общество
219
38 минут назад
3

На пересечении улиц Юных Натуралистов и Гоголя образовался провал

Причину проседания асфальта сейчас выясняют.

На пересечении улиц Юных Натуралистов и Гоголя в Липецке образовался провал в асфальте. Чтобы предупредить других водителей об опасности, сегодня утром кто-то обозначил этот участок автомобильной шиной.

3EE71B1D-D729-4E0D-BBDE-68518A0643C3.jpeg+2024-04-12-09.05.01.jpg

D2A6B1F8-E029-427F-BE29-18ED7F3F98A0.jpeg+2024-04-12-09.05.01.jpg

F4B33AC4-F10D-484E-9443-03B7C64749F1.jpeg+2024-04-12-09.05.01.jpg

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, на место проседания асфальтового покрытия на перекрёстке Юных Натуралистов и Гоголя оперативно выехали представители администрации Липецка и ресурсоснабжающих организаций.

«Проводится осмотр для выявления причины. Как правило, такие дефекты происходят при утечках на сетях. По результатам обследования будет принято решение о необходимости проведения ремонта на сетях», — отметили в мэрии.
дороги
благоустройство
0
0
1
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
5 минут назад
Вот при всем желании любить свой город хочется иногда выть от бессилия нашей власти. Ни с дорогами не могут навести порядок, ни с бесконечными ремонтами одних и тех же дорог. Зимой со снегом не могут справиться, весной с пылью и грязью. Про коммуникации и вечно перекопанный город молчу. Ну сколько можно уже????
Ответить
zzloyzz
6 минут назад
Причина видна по фото. Сделайте срез асфальта с дорог, которые строились в СССР и сравните с этим.
Ответить
й
27 минут назад
Весь город такой.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru