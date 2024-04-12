Сегодня в Липецке: День космонавтики, «сухой закон» и работодатели пытаются вернуть уволенных
Очевидцы рассказали о происшествии на парковке, где родители оставили младенца в машине
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Сегодня в Липецке: День космонавтики, «сухой закон» и работодатели пытаются вернуть уволенных
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Общество
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38 минут назад
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На пересечении улиц Юных Натуралистов и Гоголя образовался провал
Причину проседания асфальта сейчас выясняют.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, на место проседания асфальтового покрытия на перекрёстке Юных Натуралистов и Гоголя оперативно выехали представители администрации Липецка и ресурсоснабжающих организаций.
«Проводится осмотр для выявления причины. Как правило, такие дефекты происходят при утечках на сетях. По результатам обследования будет принято решение о необходимости проведения ремонта на сетях», — отметили в мэрии.
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