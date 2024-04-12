На пересечении улиц Юных Натуралистов и Гоголя образовался провал

Причину проседания асфальта сейчас выясняют.

На пересечении улиц Юных Натуралистов и Гоголя в Липецке образовался провал в асфальте. Чтобы предупредить других водителей об опасности, сегодня утром кто-то обозначил этот участок автомобильной шиной.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, на место проседания асфальтового покрытия на перекрёстке Юных Натуралистов и Гоголя оперативно выехали представители администрации Липецка и ресурсоснабжающих организаций.«Проводится осмотр для выявления причины. Как правило, такие дефекты происходят при утечках на сетях. По результатам обследования будет принято решение о необходимости проведения ремонта на сетях», — отметили в мэрии.