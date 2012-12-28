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В России
96
сегодня, 15:11

Пенсии работающих россиян выросли почти на 13% в 2023 году

Расчеты по пенсиям по старости работающих граждан велись при помощи деления всех поступлений на количество получателей.

По итогам 2023 года пенсии по старости работающих россиян увеличились почти на 13% в сравнении с показателем 2022 года — с 15,9 до 17,9 тысячи рублей, - пишут "Известия" со ссылкой на статистические данные Соцфонда.

Речь о начисленных средствах: все поступления суммируются и делятся на количество получателей. По факту же деньги, которые поступают конкретному гражданину, могут отличаться от этой цифры: они зависят от стажа, накопленных пенсионных баллов, региона.

А вот выплаты незанятым россиянам за тот же период в среднем увеличились на 8% — с 21,8 тыс. до 23,5 тыс. Такие данные приводятся в статистике Соцфонда.

Разрыв между выплатами трудящимся и незанятым в прошлом году снизился. Это произошло впервые как минимум за два с половиной года (СФР публикует данные только с октября 2021 года).

На январь-2024 разница составила 5,6 тыс. — на 5% ниже, чем год назад. В начале 2023 года показатель достигал 5,9 тыс., с 2022 года увеличившись на треть (с 4,4 тыс.). А в октябре 2021 года — когда такую статистику начали публиковать — он равнялся всего 3 тыс.

В России страховые пенсии по старости индексируются только неработающим. В начале этого года выплаты подняли на 7,5%, в 2023-м — на 4,8%, а в 2022-м их повышали дважды — на 8,6% в январе и 10% в июне.

Работающие же пенсионеры получают страховую выплату и фиксированную сумму к ней без учета плановых индексаций. Перерасчет происходит каждый год в августе и зависит от уровня заработка гражданина за прошлые 12 месяцев. Соцфонд корректирует выплаты не больше чем на стоимость трех пенсионных баллов. В 2023-м эта категория граждан получила повышение до 371 рубля (один балл стоил 124 рубля). В 2024 году предельное увеличение составит 400 рублей.

То, что выплаты работающим растут быстрее, может быть связано с изменениями возрастной структуры пенсионеров, считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он объяснил: выплаты у тех, кто вышел на заслуженный отдых позже, оказываются выше за счет дополнительного стажа и пенсионных баллов. Соответственно, и базовые начисления у них будут больше.
пенсии
экономика
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