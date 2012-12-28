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В России
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сегодня, 15:11
Пенсии работающих россиян выросли почти на 13% в 2023 году
Расчеты по пенсиям по старости работающих граждан велись при помощи деления всех поступлений на количество получателей.
Речь о начисленных средствах: все поступления суммируются и делятся на количество получателей. По факту же деньги, которые поступают конкретному гражданину, могут отличаться от этой цифры: они зависят от стажа, накопленных пенсионных баллов, региона.
А вот выплаты незанятым россиянам за тот же период в среднем увеличились на 8% — с 21,8 тыс. до 23,5 тыс. Такие данные приводятся в статистике Соцфонда.
Разрыв между выплатами трудящимся и незанятым в прошлом году снизился. Это произошло впервые как минимум за два с половиной года (СФР публикует данные только с октября 2021 года).
На январь-2024 разница составила 5,6 тыс. — на 5% ниже, чем год назад. В начале 2023 года показатель достигал 5,9 тыс., с 2022 года увеличившись на треть (с 4,4 тыс.). А в октябре 2021 года — когда такую статистику начали публиковать — он равнялся всего 3 тыс.
В России страховые пенсии по старости индексируются только неработающим. В начале этого года выплаты подняли на 7,5%, в 2023-м — на 4,8%, а в 2022-м их повышали дважды — на 8,6% в январе и 10% в июне.
Работающие же пенсионеры получают страховую выплату и фиксированную сумму к ней без учета плановых индексаций. Перерасчет происходит каждый год в августе и зависит от уровня заработка гражданина за прошлые 12 месяцев. Соцфонд корректирует выплаты не больше чем на стоимость трех пенсионных баллов. В 2023-м эта категория граждан получила повышение до 371 рубля (один балл стоил 124 рубля). В 2024 году предельное увеличение составит 400 рублей.
То, что выплаты работающим растут быстрее, может быть связано с изменениями возрастной структуры пенсионеров, считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он объяснил: выплаты у тех, кто вышел на заслуженный отдых позже, оказываются выше за счет дополнительного стажа и пенсионных баллов. Соответственно, и базовые начисления у них будут больше.
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