В Липецке старую одежду можно сдать в экошкафы

Сегодня на природоохранном комитете областного Совета депутатов обсуждали текущее состояние и перспективы раздельного сбора отходов в регионе.

Начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина рассказала, что реформа по раздельному сбору мусора ведется с 2019 года. К 2023 году вдвое увеличено количество мусорных контейнеров. Во многих селах заново построены мусорные площадки. Галина Рощупкина особо отметила, что в некоторых регионах страны к подобной работе даже не приступали.С 2022 года Минприроды выделяет Липецкой области субсидии на покупку мусорных контейнеров. В 2024 году область надеется получить на контейнеры 56 миллионов рублей.В управлении пришли к выводу, о популярности сетчатых утилизаторов для пластиковых отходов. Пользуются популярностью и акции в магазинах и школах по сбору пластиковых крышек.Действуют пункты приема вторсырья. Предприятие «Экопром Липецк» в 2023 году установило экошкафы для сбора текстиля. Объем вторичной переработки мусора в Липецкой области достиг 4,2%.— Цифра небольшая, но мы прирастаем ежегодно. Сверхзадача — переработка 50% мусора к 2030 году, — рассказала Галина Рощупкина.Депутат Николай Быковских засомневался, что такая цель будет достигнута к 2030 году. Ведь до часа икс осталось всего шесть лет.С таким мнением Галина Рощупкина не согласилась, заметив, что план расписан по годам и подтвержден проектными мощностями, которые планируется ввести за это время. С вводом в эксплуатацию «Экотехнопарка» должен резко вырасти процент выборки вторсырья. Кроме того, на новых объектах закладываются площадки компостирования пищевых отходов.— Куда будут вывозить мусор, если в Хлевном полигон переполнится, а «Экотехнопарк» не успеют ввести? — спросил Анатолий Емельянов. Депутат имел в виду информацию «Экопром Липецк» об исчерпании мощностей Хлевенского полигона, куда компания вывозит собранный в городе мусор.— Хлевенский полигон пока работает. У него есть остаточная вместимость. А «Экотехнопарк» достраивается, — ответила Галина Рощупкина. — К тому же имеется план Б. В регионе действуют 19 резервных полигонов, так что ситуации, когда мусор некуда будет вывозить, не произойдет.