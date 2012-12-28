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19 минут назад
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Житель Липецка вступился за жену и ударил подростка ножом

Дело 38-летнего мужчины направлено прокурору для последующей передачи в суд.

Следственный комитета завершил расследование уголовного дела в 38-летнего жителя Липецка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
 
По данным следствия, вечером 9 июня 2023 года на улице Усманской в Липецке обвиняемый во время словесного конфликта, возникшего между его женой и компанией молодых людей, несколько раз ударил 17-летнего подростка кулаками, а затем ранил его ножом в живот. 

Подростка доставили в больницу и угроза его жизни миновала. Эксперты пришли к выводу, что его здоровью был причинен тяжкий вред.
 
Нашли мужчину по записям камер наблюдения, а очевидцы конфликта его опознали. На время следствия судом он заключен под стражу. 

«При предъявлении следователем регионального СК России неопровержимых доказательств обвиняемый признался в содеянном и возместил причиненный подростку моральный вред.   Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. 

поножовщина
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Адвокат Черный
13 минут назад
Молодец мужик! На ровном месте срок поднял. Всё потому, что признался. Если бы он воспользовался ст. 51 Конституции РФ и отказался давать против себя показания, было бы сложнее доказать его вину. Но что скажешь, мужик сам выбрал свою судьбу. Удачи тебе, друг...
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гоша
14 минут назад
Молодеж борзая пошла !Будет другим уроком !!
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