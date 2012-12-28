Сегодня в Липецке: курсы китайского, таксист-многоженец, футбол и загадка древнего живописца
Происшествия
951
49 минут назад
3
70-летнюю москвичку расчленили и закопали в Липецкой области
По данным следствия, она была убита из-за квартиры.
Под подозрением находятся 66-летний и 43-летний жителей Москвы. По данным главного следственного управления СК РФ по Москве, в зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве, укрывательстве особо тяжкого преступления и покушении на мошенничество.
По версии следствия, не позднее 14 марта 2024 года 43-летний мужчина решил приватизировать, а затем продать квартиру 70-летней знакомой.
«Для этого он привлек своего 66-летнего знакомого, который, в квартире жилого дома на Пятницком шоссе, избил женщину. От полученных травм она умерла. Затем фигуранты вывезли ее тело в Липецкую область, где расчленили его и закопали», — говорится в сообщении СК.
После убийства один из подозреваемых отправился в МФЦ, где с помощью поддельных документов от имени женщины попытался оформить приватизацию и продажу ее квартиры. Однако сотрудники МФЦ сделку регистрировать не стали.
Одного из мужчины нашли с помощью записей камеры наблюдения и системы распознавания лиц. Под тяжестью предъявленных доказательств, в числе которых были данные дактилоскопической и молекулярно-генетическое экспертиз, он признал вину и назвал своего сообщника.
1
0
4
1
0
Комментарии (3)