70-летнюю москвичку расчленили и закопали в Липецкой области

По данным следствия, она была убита из-за квартиры.



Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства из-за квартиры 70-летней москвички. Тело женщины расчленили и закопали в Липецкой области.Под подозрением находятся 66-летний и 43-летний жителей Москвы. По данным главного следственного управления СК РФ по Москве, в зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве, укрывательстве особо тяжкого преступления и покушении на мошенничество.По версии следствия, не позднее 14 марта 2024 года 43-летний мужчина решил приватизировать, а затем продать квартиру 70-летней знакомой.«Для этого он привлек своего 66-летнего знакомого, который, в квартире жилого дома на Пятницком шоссе, избил женщину. От полученных травм она умерла. Затем фигуранты вывезли ее тело в Липецкую область, где расчленили его и закопали», — говорится в сообщении СК.После убийства один из подозреваемых отправился в МФЦ, где с помощью поддельных документов от имени женщины попытался оформить приватизацию и продажу ее квартиры. Однако сотрудники МФЦ сделку регистрировать не стали.Одного из мужчины нашли с помощью записей камеры наблюдения и системы распознавания лиц. Под тяжестью предъявленных доказательств, в числе которых были данные дактилоскопической и молекулярно-генетическое экспертиз, он признал вину и назвал своего сообщника.