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49 минут назад
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70-летнюю москвичку расчленили и закопали в Липецкой области

По данным следствия, она была убита из-за квартиры.

Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства из-за квартиры 70-летней москвички. Тело женщины расчленили и закопали в Липецкой области.

Под подозрением находятся 66-летний и 43-летний жителей Москвы. По данным главного следственного управления СК РФ по Москве, в зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве, укрывательстве особо тяжкого преступления и покушении на мошенничество.

По версии следствия, не позднее 14 марта 2024 года 43-летний мужчина решил приватизировать, а затем продать квартиру 70-летней знакомой. 

«Для этого он привлек своего 66-летнего знакомого, который, в квартире жилого дома на Пятницком шоссе, избил женщину. От полученных травм она умерла. Затем фигуранты вывезли ее тело в Липецкую область, где расчленили его и закопали», — говорится в сообщении СК.

После убийства один из подозреваемых отправился в МФЦ, где с помощью поддельных документов от имени женщины попытался оформить приватизацию и продажу ее квартиры. Однако сотрудники МФЦ сделку регистрировать не стали.

Одного из мужчины нашли с помощью записей камеры наблюдения и системы распознавания лиц. Под тяжестью предъявленных доказательств, в числе которых были данные дактилоскопической и молекулярно-генетическое экспертиз, он признал вину и назвал своего сообщника. 
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Квартирант
32 минуты назад
Квартира достанется государству
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Вован
27 минут назад
За то теперь на ближайшие лет 10 они будут обеспечены жильем, одеждой и едой.
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дилетант
17 минут назад
За то теперь на ближайшие лет 10 они будут обеспечены жильем, одеждой и едой. миллионы халявщиков выстроились в очереди на явку с повинной ?
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