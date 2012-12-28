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Происшествия
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28 минут назад
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В Грязинском районе с поличным поймали застреливших двух кабанов браконьеров
Животному миру Липецкой области был причинен ущерб в 240 тысяч рублей.
Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, незаконная охота велась с применением переделанного огнестрельного оружия.
ОМВД России по Грязинскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота» и статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».
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