В Грязинском районе с поличным поймали застреливших двух кабанов браконьеров

Животному миру Липецкой области был причинен ущерб в 240 тысяч рублей.

Вечером 26 марта в Грязинском районе охотинспекторы с поличным поймали браконьеров, застреливших двух кабанов. По предварительным данным, животному миру Липецкой области был причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей.Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, незаконная охота велась с применением переделанного огнестрельного оружия.ОМВД России по Грязинскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота» и статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».