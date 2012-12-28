1795
сегодня, 11:39
6

Новая популярная схема воровства: не пробивать товары на кассе самообслуживания

33-летняя женщина «забыла» пробить на кассе самообслуживания целую корзину продуктов.

В Лебедяни суд оштрафовал 33-летнюю жительницу Добровского округа за кражу продуктов из магазина на 10 000 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, прошлой осенью в Лебедяни женщина оплатила на кассе самообслуживания супермаркета только часть товаров, остальное она пронесла мимо сканера, передав своей матери, которая складывала товары в пакеты. Стоимость украденного составила 3,3 тысячи рублей.

Как только женщину вычислили полицейские — она полностью возместила магазину ущерб, однако от судимости и штрафа это её не спасло.

С распространением касс самообслуживания такой способ воровства набирает обороты. Но в магазинах есть камеры и недобросовестных покупателей очень быстро вычисляют. Так, в феврале в Липецке было возбуждено два уголовных дела на 38-летнюю женщину и её 42-летнего мужа, которые также выносили продукты через кассу самообслуживания.
кража
Комментарии (6)

Дед
22 минуты назад
Потому что совести нет !
ГОСТЬ53
37 минут назад
На этой кассе я никогда себя не обслуживаю. Пусть кассир работает,пусть сам пробивает. А я постою, а потом чек проверю. У них там частые ошибки!!!
кит
41 минуту назад
Кассы самообслуживания в Пятерочке ! Не пользуюсь ,боюсь ошибиться, потом доказывай ! Постоянно звенят,то сиареты нужны,то запутались ! И постоянно выбегает работник
реалист
сегодня, 12:05
соблазн искушение не все проходят это испытание
Знайте почему
сегодня, 11:58
Потому что народ в глубинках стремительно беднеет
Дед
24 минуты назад
А мы в городе богатые да ? Народ везде беднеет, нет денег чтоб в магазин сходить ,вот и идут на воровство.
