Липецкая вечЁрка
сегодня, 11:39
Новая популярная схема воровства: не пробивать товары на кассе самообслуживания
33-летняя женщина «забыла» пробить на кассе самообслуживания целую корзину продуктов.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, прошлой осенью в Лебедяни женщина оплатила на кассе самообслуживания супермаркета только часть товаров, остальное она пронесла мимо сканера, передав своей матери, которая складывала товары в пакеты. Стоимость украденного составила 3,3 тысячи рублей.
Как только женщину вычислили полицейские — она полностью возместила магазину ущерб, однако от судимости и штрафа это её не спасло.
С распространением касс самообслуживания такой способ воровства набирает обороты. Но в магазинах есть камеры и недобросовестных покупателей очень быстро вычисляют. Так, в феврале в Липецке было возбуждено два уголовных дела на 38-летнюю женщину и её 42-летнего мужа, которые также выносили продукты через кассу самообслуживания.
