Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Происшествия
462
27 минут назад
2
За ДТП с двумя трупами — три года условно
54-летний житель Краснодарского края выслушал приговор за резонансное ДТП.
Краснодарца осудили по части пятой статьи 264 УК РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Речь идёт об аварии на трассе Липецк-Хлевное, которая произошла 29 декабря прошлого года.
Напомним, на 7-м километре подъездной дороги от трассы «Дон» к Липецку» столкнулись «Хёндай Солярис» и «Дэу Матиз». 46-летняя пассажирка «Хендая» и 42-летняя водитель «Матиза» погибли, а на тот момент 53-летний водитель «Хендая» и его 16-летний сын получили травмы и были доставлены в больницу.
В суде было установлено, что водитель «Хёндая» двигался со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением в условиях мокрого дорожного покрытия с заснеженной обочиной. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Дэу», женщина-водитель которого погибла. Жена водителя «Хёндая», находившаяся на пассажирском сиденье его автомобиля, также погибла. А здоровью его несовершеннолетнего сына в результате ДТП причинен тяжкий вред.
«Суд при назначении наказания учел, что подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести по неосторожности, данные о его личности, положительные характеристики, наличие инвалидности и нахождение на его иждивении несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, а также смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние, добровольное возмещение причиненного материального ущерба и морального вреда потерпевшим в полном объеме», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
2
1
5
0
0
Комментарии (2)