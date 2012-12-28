462
27 минут назад
2

За ДТП с двумя трупами — три года условно

54-летний житель Краснодарского края выслушал приговор за резонансное ДТП.

Задонский районный суд приговорил 54-летнего жителя Краснодарского края к трём годам условного срока с таким же с испытательным сроком и лишению водительских прав на три года за ДТП, в котором два человека погибли и серьёзные травмы получил 16-летний подросток — липецкие и московские врачи буквально по частям собрали ему таз.

uxlykj7atuezpe51m6ec7v1o1s1nnx4o.jpeg

Краснодарца осудили по части пятой статьи 264 УК РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Речь идёт об аварии на трассе Липецк-Хлевное, которая произошла 29 декабря прошлого года.

3z1thxue0m9vrbu2h0b8f1c7k1935fio.jpeg

Напомним, на 7-м километре подъездной дороги от трассы «Дон» к Липецку» столкнулись «Хёндай Солярис» и «Дэу Матиз». 46-летняя пассажирка «Хендая» и 42-летняя водитель «Матиза» погибли, а на тот момент 53-летний водитель «Хендая» и его 16-летний сын получили травмы и были доставлены в больницу.

zfgokw8linips3qn0ofl9qj9berq6ode.webp

В суде было установлено, что водитель «Хёндая» двигался со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением в условиях мокрого дорожного покрытия с заснеженной обочиной. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Дэу», женщина-водитель которого погибла. Жена водителя «Хёндая», находившаяся на пассажирском сиденье его автомобиля, также погибла. А здоровью его несовершеннолетнего сына в результате ДТП причинен тяжкий вред.

«Суд при назначении наказания учел, что подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести по неосторожности, данные о его личности, положительные характеристики, наличие инвалидности и нахождение на его иждивении несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, а также смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние, добровольное возмещение причиненного материального ущерба и морального вреда потерпевшим в полном объеме», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.




Комментарии (2)

Хе
9 минут назад
Наш суд самый гуманный суд в мире, за мешок картошки посадят лет на 5, а люди погибли условно...
серьезно?
10 минут назад
за две загубленные жизни 3 года условно? наш суд самый гуманный суд в мире, судя по всему. не удивлюсь, что по вчерашнему происшествию с гибелью ни в чём не повинного мальчика ситуация и приговор будут аналогичными....
