Общество

12 минут назад

Мост через Липовку на улице Советской реконструируют за 96,4 миллиона рублей

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#сталинский мост
Мост через Липовку на улице Советской реконструируют за 96,4 миллиона рублей

Ремонт должен завершиться к концу ноября 2024 года.

Торги на реконструкцию моста через реку Липовка на улице Советской выиграло ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Так как Уваровская ПМК оказалось единственным участником торгов, то контракт компания получила по стартовой цене в 96 432 268 рублей.

Мост через водоотводной канал реки Липовки 1948 года постройки — один из самых маленьких в городе. Его длина — 9,6 метра, ширина — 35,8 метра. Иногда мост называют «сталинским» и «горбатым». В последний раз его техническое состояние оценивалось в 2004 году, тогда инженеры АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».

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Вице-мэр Липецка Светлана Сурмий рассказала GOROD48, что проект реконструкции предусматривает сохранение внешнего облика пожалуй, самого красивого в городе моста. Другой вице-мэр, Николай Дергунов, ранее сообщил, что мост не будут полностью перекрывать на время реконструкции, ремонтировать его собираются в два захода с возможностью разъезда машин по двум полосам.

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Когда начнётся ремонт, пока неизвестно. Но по контракту подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию к 29 ноября следующего года. Согласно проектной документации, большую часть строительных материалов ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» будет приобретать в Липецке и в Липецкой области, но кое-что привезет из других регионов: балки пролетов — из подмосковного Дмитрова, битум — из Рязани, сваи — из Воронежа.

ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» хорошо известна липчанам. Именно эта компания в 2018 году менее чем за год при нормативном сроке в 21 месяц фактически переложила заново старую 458-метровую ветку Петровского моста. Ремонт обошёлся бюджету в более чем 700 млн рублей. За пятилетний гарантийный срок у мэрии к Уваровской ПМК №22 были претензии к трещинам на асфальте и колейности: весной этого года Арбитражный суд вынес решение о взыскании с компании шести миллионов рублей за некоторые некачественно выполненные работы. А вот в Орле в начале декабря эта компания попала в неприятную историю: во время реконструкции Красного моста, строительство которого обошлось в два миллиарда рублей, с него упал строительный кран, разрушивший часть пешеходной зоны путепровода.
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#сталинский мост

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