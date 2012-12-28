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Происшествия
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сегодня, 13:59
Делавший ремонт в доме рабочий обчистил своего нанимателя
Из кошелька пропали 35 000 рублей.
По данным следствия, хозяин строящегося дома нанял знакомого для выполнения электро-монтажных работ, при этом даже предоставил ему одну из комнат для проживания. Но не делай добра — не получишь зла: по данным следствия, пока хозяин дома отсутствовал, рабочий нашёл в его спальне сумку и кошелек с деньгами. Оттуда он забрал 35 тысяч рублей и вскоре их потратил.
Хозяин дома пропажу заметил сразу и обратился в полицию. Электромонтёра задержали, свой поступок он объяснил трудным материальным положением. Но деньги потом всё же вернул. Тем не менее, от уголовного дела мужчину это не спасло — ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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