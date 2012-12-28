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сегодня, 15:34
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В Липецкой области пройдёт апробация школьного телевидения

Школьное телевидение будет работать на переменах.

В 15 регионах России Минпросвещения РФ запускает апробацию проекта «Школьное телевидение». Об этом накануне  сообщило «РИА Новости».

Пилотный проект до 15 октября будет запущен в Республике Мордовия, Московской, Калининградской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Ульяновской, Калужской, Оренбургской и Смоленской областях.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства образования Липецкой области, школы бесплатно получат готовый видеопоток с полезным и безопасным контентом. Показывать его будут на переменах. По задумке, школьное телевидение поддержит воспитательную работу и познакомит детей с возможностями для развития.

В эфире школьного телевидения предполагаются ролики продолжительностью до одной минуты, без звука. Темы этих роликов: безопасность, историческая память, культура, спорт, наука, профориентация. 

Ролики подготовят собственная редакция школьного телевидения, Министерство просвещения, МЧС, МВД, «Движение Первых», общество «Знание» и другие. Весь контент школьного телевидения пройдет верификацию.

На этапе пилотного запуска будет федеральный контент и единая сетка вещания. Подробнее о школьном телевидении родители также могут узнать на официальном сайте shkolnoe.tv.

образование
школьное телевидение
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Зомбоящик
8 минут назад
Промывают мозги с ранних лет
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Старый дед
14 минут назад
На перемене лучше подвигаться, размяться.
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