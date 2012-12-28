«Единая Россия» выдвинула Владимира Серикова в спикеры областного Совета, Героя России Евгения Саввина — в сенаторы
Общество
188
сегодня, 15:34
2
В Липецкой области пройдёт апробация школьного телевидения
Школьное телевидение будет работать на переменах.
Пилотный проект до 15 октября будет запущен в Республике Мордовия, Московской, Калининградской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Ульяновской, Калужской, Оренбургской и Смоленской областях.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства образования Липецкой области, школы бесплатно получат готовый видеопоток с полезным и безопасным контентом. Показывать его будут на переменах. По задумке, школьное телевидение поддержит воспитательную работу и познакомит детей с возможностями для развития.
В эфире школьного телевидения предполагаются ролики продолжительностью до одной минуты, без звука. Темы этих роликов: безопасность, историческая память, культура, спорт, наука, профориентация.
Ролики подготовят собственная редакция школьного телевидения, Министерство просвещения, МЧС, МВД, «Движение Первых», общество «Знание» и другие. Весь контент школьного телевидения пройдет верификацию.
На этапе пилотного запуска будет федеральный контент и единая сетка вещания. Подробнее о школьном телевидении родители также могут узнать на официальном сайте shkolnoe.tv.
43
0
30
3
1
Комментарии (2)