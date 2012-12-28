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сегодня, 15:44
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В Чаплыгинском интернате нарушали трудовые права сиделок, официанток и медбратьев

76 работникам произведён перерасчёт на сумму 262 тысячи рублей: вскрылись факты неправильного начисления зарплаты с середины марта по конец декабря прошлого года и неоплаты сверхурочной работы.

Прокуратура Добровского района провела проверку в Чаплыгинском доме-интернате для людей с психическими расстройствами и в ходе изучения расчетных листков сиделок, официанток и медбратьев выявила нарушения их трудовых прав. Вскрылись факты неправильного начисления зарплаты с середины марта по конец декабря прошлого года и неоплаты сверхурочной работы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в адрес директора учреждения было внесено представление с требованием произвести перерасчет зарплаты работникам ОБУ «Чаплыгинский Дом-Интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» за период с марта 2023 года по настоящее время. А в отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений» и назначен штраф в 30 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры 76 сотрудников получили перерасчёт: 51 работник Чаплыгинского Дома-Интерната в селе Трубетчино Добровского района получил перерасчет на 114 628 рублей, 13 сотрудников филиала учреждения в селе Демкино — на 46 082 рубля, 12 сотрудников Верхне-Матрёновского филиала — на 216 659 рублей, а в общей сложности 76 работникам доначислили 262 тысячи рублей.
трудовые права
зарплата
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Комментарии (2)

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Как гость
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Гость
сегодня, 17:29
Это бухгалтера ошиблись…, ну тогда все в норме. Из так учили!
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Ну да
сегодня, 16:20
И всего лишь штраф в 30т.надо строже наказания.
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