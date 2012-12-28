Почти на 30 прудах пробурены сотни лунок и прорублены десятки майн для спасения рыбы

Пока случаев замора рыбы нет.

На некоторых мелководных и слабопроточных водоемах, перемерзающих почти до дна, для рыбы существует опасность кислородного голодания. Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, к работе по спасению рыбы присоединились органы местного самоуправления, представители общественных организаций, рыболовы-любители и просто неравнодушные люди.Сейчас почти на 30 прудах в разных районах области проведены противозаморные мероприятия.«Пробурены сотни лунок, в которые заложен пористый природный материал (камыш, солома), прорублены десятки майн, на некоторых прудах проведена аэрация воды с помощью компрессоров, осуществлено чернение льда. Специалистами управления экологии и природных ресурсов Липецкой области отобраны и проанализированы на содержание растворенного кислорода пробы воды из ряда водоемов. На сегодняшний день содержание растворенного кислорода в воде опасений не вызывает. Пока случаев замора рыбы не обнаружено», — отмечает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.