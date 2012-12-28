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Общество
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20 минут назад
Почти на 30 прудах пробурены сотни лунок и прорублены десятки майн для спасения рыбы
Пока случаев замора рыбы нет.
Сейчас почти на 30 прудах в разных районах области проведены противозаморные мероприятия.
«Пробурены сотни лунок, в которые заложен пористый природный материал (камыш, солома), прорублены десятки майн, на некоторых прудах проведена аэрация воды с помощью компрессоров, осуществлено чернение льда. Специалистами управления экологии и природных ресурсов Липецкой области отобраны и проанализированы на содержание растворенного кислорода пробы воды из ряда водоемов. На сегодняшний день содержание растворенного кислорода в воде опасений не вызывает. Пока случаев замора рыбы не обнаружено», — отмечает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
Фото - vk.com/ohotnadzor48
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