Под Липецком несколько автомобилей пробили колёса в дорожной яме

Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место, составили схему происшествий и сделали необходимые замеры.

В редакцию GOROD48 обратились автовладельцы, которые 2 марта повредили колёса на 10-м километре дороги Новая Жизнь — примыкание к дороге Орёл-Тамбов.«2 марта около 19.00, двигаясь со стороны дамбы к развилке Тамбов-Ссёлки, мы и еще три машины попали в огромную яму, у всех машин пробиты колеса и помяты диски. Неизвестно, что с подвеской. Кто в этом виноват? Кто поможет? Фотографии машин с номерами и пробитыми колесами есть», — написал один из пострадавших.Три таких материала зарегистрированы в полиции: в дорожную яму угодили «Форд Фокус», «Хёндай», «Лада».— Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место, составили схему происшествий и сделали необходимые замеры. Автомобилистам будут выданы надлежащим образом оформленные документы для обращения в суд, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В ближайшее время планируется ещё один выезд на этот участок с целью оценки состояния дорожного полотна и проведения необходимых замеров.