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Происшествия
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53 минуты назад
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Под Липецком несколько автомобилей пробили колёса в дорожной яме
Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место, составили схему происшествий и сделали необходимые замеры.
«2 марта около 19.00, двигаясь со стороны дамбы к развилке Тамбов-Ссёлки, мы и еще три машины попали в огромную яму, у всех машин пробиты колеса и помяты диски. Неизвестно, что с подвеской. Кто в этом виноват? Кто поможет? Фотографии машин с номерами и пробитыми колесами есть», — написал один из пострадавших.
Три таких материала зарегистрированы в полиции: в дорожную яму угодили «Форд Фокус», «Хёндай», «Лада».
— Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место, составили схему происшествий и сделали необходимые замеры. Автомобилистам будут выданы надлежащим образом оформленные документы для обращения в суд, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В ближайшее время планируется ещё один выезд на этот участок с целью оценки состояния дорожного полотна и проведения необходимых замеров.
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