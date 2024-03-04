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53 минуты назад
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Под Липецком несколько автомобилей пробили колёса в дорожной яме

Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место, составили схему происшествий и сделали необходимые замеры.

В редакцию GOROD48 обратились автовладельцы, которые 2 марта повредили колёса на 10-м километре дороги Новая Жизнь — примыкание к дороге Орёл-Тамбов.

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«2 марта около 19.00, двигаясь со стороны дамбы к развилке Тамбов-Ссёлки, мы и еще три машины попали в огромную яму, у всех машин пробиты колеса и помяты диски. Неизвестно, что с подвеской. Кто в этом виноват? Кто поможет? Фотографии машин с номерами и пробитыми колесами есть», — написал один из пострадавших.

Три таких материала зарегистрированы в полиции: в дорожную яму угодили «Форд Фокус», «Хёндай», «Лада».

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— Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место, составили схему происшествий и сделали необходимые замеры. Автомобилистам будут выданы надлежащим образом оформленные документы для обращения в суд, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В ближайшее время планируется ещё один выезд на этот участок с целью оценки состояния дорожного полотна и проведения необходимых замеров.
дорога
яма
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Комментарии (1)

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Леня
14 минут назад
Да пусть проедут по дороге Липецк- Данков.Вся в ямах.А ее ведь непрерывно ремонтировали все последние 10 лет.Ну откуда могут быть ямы в Новой Деревне,на участке от Липецка до птицефабрики ,если только недавно там все обновляли! Неужели инспекция не может обязать дорожников ограничить скорость движения хотя бы на самых проблемных участках.Может пора уже начинать спрашивать за такие ремонты.
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