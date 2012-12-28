В Грязях на фасаде колледжа «зашивают» сграффито

Еще недавно Липецк радовался обнаруженным в драмтеатре «фрескам», которые стали в итоге частью декора отремонтированного вестибюля, а такую же художественную технику в Грязях закрывают от взора горожан