Общество
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19 минут назад
В Грязях на фасаде колледжа «зашивают» сграффито
Еще недавно Липецк радовался обнаруженным в драмтеатре «фрескам», которые стали в итоге частью декора отремонтированного вестибюля, а такую же художественную технику в Грязях закрывают от взора горожан
«В Липецкой области снова закрывают панно в технике сграффито… Только летом 2023-го все охали и ахали, как же такое вышло в театре им. Л.Н. Толстого в Липецке. Переделывали проект реконструкции, приглашали специалиста для восстановления варварски спрятанного и частично разрушенного панно Дениса Васильевича Губарева с его командой художников-реставраторов, чтобы спасти произведение искусства. Потом рукоплескали тому, насколько гармонично советский образец монументального изобразительного искусства может вписаться в современные дизайнерские решения…
И вот буквально в 30 км - в Грязях - происходит подобный же сценарий… Ничему мы не учимся…
Возможно, администрации Грязинского технического колледжа, который, в основном, готовит в своих стенах сварщиков, машинистов локомотивов, поваров… и простительно в некоторой степени не разбираться в искусстве, не следить за новостями в этой сфере и допускать такое в 2024 году… Но есть же и другие, которые могут вовремя подсказать и не допустить очередной фатальной ошибки. Для всего монументального искусства нашей страны и культуры и искусства нашей Липецкой области в частности…
Спасите сграффито на техникуме в Грязях! Не допускайте ошибки! Снова…», - написала жительница Грязей.
Фото: vk.com/lenamamtseva
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