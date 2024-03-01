Общество
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48 минут назад
Нависший над газовой трубой столб наконец-то демонтировали
Липчане жаловались на проблему с января прошлого года.
Со своей проблемой они неоднократно обращались в ЕДС, заявки регистрировали, но никак не могли выяснить, чей это столб и кто его должен убирать. Энергетики от столба открещивались. В ноябре 2023 года жители улицы даже начали собирать подписи под обращением к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за накренившегося над газовой трубой столба.
Тогда же — 10 ноября 2023 года в пресс-службе администрации Липецка сообщили GOROD48, что накренившаяся опора — бесхозная, но её вскоре демонтируют.
«В ближайшее время специалисты муниципального предприятия демонтируют ее. Жильцам приносят извинения и просят быть осторожнее», — отметили в мэрии.
И вот сегодня — 1 марта 2024 года проблема была решена. И ни одна. На улице 40 лет Советской армии в одночасье заработала и колонка — на неё тоже неоднократно жаловались во все инстанции.
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