Ельчанка пожаловалась на огромные ямы на дороге по улице Стадионной: дело дошло до суда

За ямы шириной от 80 сантиметров и длиной от 90 сантиметров наказали начальника управления дорог. По решению суда выбоины должны залатать до 1 июня.

Ельчанка пожаловалась на состояние дороги по улице Стадионной. Прокуратура Ельца вместе с ОГИБДД провела обследование дорожного покрытия и обнаружила выбоины и повреждения глубиной 7 сантиметров и более, шириной от 80 сантиметров и более, длиной от 90 сантиметров и более.Начальник управления дорог был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ и оштрафован, но ямы никуда не делись. Тогда дело дошло до суда.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде было установлено, что ямы и выбоины на дороге затрудняют движение, способствуют совершению ДТП, нарушают права неопределенного круга лиц.В результате управление дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца обязали в срок до 1 июня 2024 года привести состояние проезжей части автомобильной дороги по улице Стадионной от дома № 4 до дома № 45 по улице 9 Декабря в Ельце в соответствие с требованиями ГОСТ, устранив дефекты дорожного покрытия и выровняв полотно.