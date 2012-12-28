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Общество
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28 минут назад
Ельчанка пожаловалась на огромные ямы на дороге по улице Стадионной: дело дошло до суда
За ямы шириной от 80 сантиметров и длиной от 90 сантиметров наказали начальника управления дорог. По решению суда выбоины должны залатать до 1 июня.
Начальник управления дорог был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ и оштрафован, но ямы никуда не делись. Тогда дело дошло до суда.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде было установлено, что ямы и выбоины на дороге затрудняют движение, способствуют совершению ДТП, нарушают права неопределенного круга лиц.
В результате управление дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца обязали в срок до 1 июня 2024 года привести состояние проезжей части автомобильной дороги по улице Стадионной от дома № 4 до дома № 45 по улице 9 Декабря в Ельце в соответствие с требованиями ГОСТ, устранив дефекты дорожного покрытия и выровняв полотно.
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