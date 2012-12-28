Установщика дверей будут судить по обвинению в мошенничестве

Мужчина взял у клиентки деньги и инструменты и пропал.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении установщика дверей, обвиняемого в мошенничестве.По версии следствия, 3 марта этого года мужчина пообещал клиентке установить межкомнатную дверь, попросив предварительно оплатить свою работу. Женщина заплатила ему 5 000 рублей, а также дала свои перфоратор и шуруповёрт, которые установщик пообещал вернуть на следующий день после выполнения работы. Но дверь мужчина так и не установил и пропал вместе с инструментами и деньгами.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, причинённый клиентке ущерб был оценен в 12 500 рублей.Действия мужчины были квалифицированы следствием по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Санкция этой статьи — до 5 лет лишения свободы.