23-летний мужчина купил продукты, сигареты и цветы за чужой счёт и теперь может сесть на шесть лет
Происшествия
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сегодня, 08:59
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23-летний мужчина купил продукты, сигареты и цветы за чужой счёт и теперь может сесть на шесть лет
Подозреваемого вычислили по записям с камер видеонаблюдения в торговых точках.
В феврале этого года 39-летний мужчина потерял банковскую карту и не заблокировал её. А уже на следующий день в мобильном приложении банка он увидел пять операций по оплате покупок на сумму 5500 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 23-летнего подозреваемого вычислили по записям с камер видеонаблюдения: он успел посетить продуктовый магазин, две торговые точки по реализации табачных изделий и купить букет цветов. После оплаты покупок мужчина выбросил чужую карту.
Вину в ходе следствия добринец признал. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
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