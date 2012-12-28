23-летний мужчина купил продукты, сигареты и цветы за чужой счёт и теперь может сесть на шесть лет

Подозреваемого вычислили по записям с камер видеонаблюдения в торговых точках.

В Липецке передано в суд уголовное дело по обвинению 23-летнего жителя Добринского района в краже с банковского счета.В феврале этого года 39-летний мужчина потерял банковскую карту и не заблокировал её. А уже на следующий день в мобильном приложении банка он увидел пять операций по оплате покупок на сумму 5500 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 23-летнего подозреваемого вычислили по записям с камер видеонаблюдения: он успел посетить продуктовый магазин, две торговые точки по реализации табачных изделий и купить букет цветов. После оплаты покупок мужчина выбросил чужую карту.Вину в ходе следствия добринец признал. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.