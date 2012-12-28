30-летний мужчина попался с поддельными пятитысячными купюрами

Четыре поддельные купюры он купил.

Елецкий городской суд рассматривает уголовное дело в отношении 30-летнего уроженца Становлянского района, обвиняемого в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных купюр.«Как следует из обвинительного заключения, в начале ноября 2022 года подсудимый, преследуя корыстные цели, приобрел у неизвестного четыре заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ купюры номиналом 5000 рублей образца 1997 года, которые хранил при себе до момента их сбыта на территории Липецкой области», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 186 УК РФ. Санкции статьи — принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.