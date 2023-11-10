Общество

52 минуты назад

А столб и ныне там: липчане с начала года добиваются демонтажа нависшей над газовой трубой опоры

4 475
#благоустройство
7
А столб и ныне там: липчане с начала года добиваются демонтажа нависшей над газовой трубой опоры

А ещё требуют провести расчистку водоотводного канала от поросли.

Жители улицы 40 лет Советской Армии собирают подписи под обращением к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за накренившегося над газовой трубой столба и канавы, которую не чистят.

Про их проблемы мы писали ещё в начале года, но воз, а точнее столб, и ныне там. Ещё 24 января этого года на нашем сайте вышла публикация: « Липчане ищут хозяев накренившегося на газовую трубу столба»: напротив дома №38 по улице 40 лет Советской армии сильно накренился и вот-вот рухнет на газовую трубу бетонный столб. Со своей жалобой жители улицы обратились в ЕДС, заявку зарегистрировали. По сообщению GOROD48 на месте побывали энергетики, но опора оказалась не их.

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На дворе — середина ноября. А проблема с наклонившимся столбом так и не решена.

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Вторая проблема, на которую жалуются с той же улицы: их участки почти каждый год затапливает из-за не очищенного от дикорастущих деревьев, травы и мусора канала.

Оба вопроса мы переадресовали в липецкую мэрию.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, накренившаяся опора — бесхозная, но её вскоре демонтируют.

«В ближайшее время специалисты муниципального предприятия демонтируют ее. Жильцам приносят извинения и просят быть осторожнее», — отметили в мэрии.

Для решения проблемы подтоплений участков на улице 40 лет Советской Армии необходимо провести расчистку водоотводного канала от поросли, а также провести на участке санитарную обрезку деревьев.

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По данным управления главного смотрителя, к сожалению, в этом году выполнить работы невозможно. Однако специалисты уже просчитывают их стоимость и планируют выполнить в 2024-м при выделении необходимого финансирования.

«Стоит отметить, что в период паводка и сильных дождей городские службы особое внимание уделяют этой улице», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
4 475
#благоустройство
7

Комментарии (4)

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Гость

14 минут назад
Пусть пишут в Москву,не верьте обещаниям,это,очередная ложь
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ГОСТЬ53

17 минут назад
Житель, В Грязях полно столбов ( особенно в частном секторе) трухлявых прошлого века- страшно ходить!!! Непонятно- начальников много- все кабинеты заселены ими- а бардака все больше. Я с июля месяца боролась с управляшкой-чтобы свет у подъезда горел. Всего- то дел- в палафон лампочку вкрутить. В подъездах сами покупаем и вкручиваем лампочки, деньги управляшка сжирает, а во двре- грязь непролазная
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Эхо

27 минут назад
Точно... Была уже такая статья давненько. Вот как реагируют на жалобы жителей. В чем причина, что сложного, нашли обращение, кому отписано, кто не исполнил, причины, разбор, увольнение с должности....
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Житель

36 минут назад
Как это знакомо, как это по- липецки!
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«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
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