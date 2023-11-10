Общество
52 минуты назад
А столб и ныне там: липчане с начала года добиваются демонтажа нависшей над газовой трубой опоры
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А ещё требуют провести расчистку водоотводного канала от поросли.
Жители улицы 40 лет Советской Армии собирают подписи под обращением к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за накренившегося над газовой трубой столба и канавы, которую не чистят.
Про их проблемы мы писали ещё в начале года, но воз, а точнее столб, и ныне там. Ещё 24 января этого года на нашем сайте вышла публикация: « Липчане ищут хозяев накренившегося на газовую трубу столба»: напротив дома №38 по улице 40 лет Советской армии сильно накренился и вот-вот рухнет на газовую трубу бетонный столб. Со своей жалобой жители улицы обратились в ЕДС, заявку зарегистрировали. По сообщению GOROD48 на месте побывали энергетики, но опора оказалась не их.
На дворе — середина ноября. А проблема с наклонившимся столбом так и не решена.
Вторая проблема, на которую жалуются с той же улицы: их участки почти каждый год затапливает из-за не очищенного от дикорастущих деревьев, травы и мусора канала.
Оба вопроса мы переадресовали в липецкую мэрию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, накренившаяся опора — бесхозная, но её вскоре демонтируют.
«В ближайшее время специалисты муниципального предприятия демонтируют ее. Жильцам приносят извинения и просят быть осторожнее», — отметили в мэрии.
Для решения проблемы подтоплений участков на улице 40 лет Советской Армии необходимо провести расчистку водоотводного канала от поросли, а также провести на участке санитарную обрезку деревьев.
По данным управления главного смотрителя, к сожалению, в этом году выполнить работы невозможно. Однако специалисты уже просчитывают их стоимость и планируют выполнить в 2024-м при выделении необходимого финансирования.
«Стоит отметить, что в период паводка и сильных дождей городские службы особое внимание уделяют этой улице», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
Про их проблемы мы писали ещё в начале года, но воз, а точнее столб, и ныне там. Ещё 24 января этого года на нашем сайте вышла публикация: « Липчане ищут хозяев накренившегося на газовую трубу столба»: напротив дома №38 по улице 40 лет Советской армии сильно накренился и вот-вот рухнет на газовую трубу бетонный столб. Со своей жалобой жители улицы обратились в ЕДС, заявку зарегистрировали. По сообщению GOROD48 на месте побывали энергетики, но опора оказалась не их.
На дворе — середина ноября. А проблема с наклонившимся столбом так и не решена.
Вторая проблема, на которую жалуются с той же улицы: их участки почти каждый год затапливает из-за не очищенного от дикорастущих деревьев, травы и мусора канала.
Оба вопроса мы переадресовали в липецкую мэрию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, накренившаяся опора — бесхозная, но её вскоре демонтируют.
«В ближайшее время специалисты муниципального предприятия демонтируют ее. Жильцам приносят извинения и просят быть осторожнее», — отметили в мэрии.
Для решения проблемы подтоплений участков на улице 40 лет Советской Армии необходимо провести расчистку водоотводного канала от поросли, а также провести на участке санитарную обрезку деревьев.
По данным управления главного смотрителя, к сожалению, в этом году выполнить работы невозможно. Однако специалисты уже просчитывают их стоимость и планируют выполнить в 2024-м при выделении необходимого финансирования.
«Стоит отметить, что в период паводка и сильных дождей городские службы особое внимание уделяют этой улице», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
4 475
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