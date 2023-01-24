Общество
сегодня, 14:18
Липчане ищут хозяев накренившегося на газовую трубу столба
Опора вот-вот рухнет.
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В Липецке напротив дома №38 по улице 40 лет Советской армии сильно накренился и вот-вот рухнет на газовую трубу бетонный столб.
«Старый столб сильно наклонился и в любой момент может повредить газовую трубу», - жалуются липчане.
Со своей проблемой они уже обратились в ЕДС, заявку зарегистрировали.
«Но соседи уже и до этого обращались, видимо, не могут понять, чей это столб. Раньше на нём висел фонарь уличного освещения», - добавляют авторы жалобы.
Сегодня по обращению GOROD48 на месте уже побывали энергетики, но опора оказалась не их.
«Старый столб сильно наклонился и в любой момент может повредить газовую трубу», - жалуются липчане.
Со своей проблемой они уже обратились в ЕДС, заявку зарегистрировали.
«Но соседи уже и до этого обращались, видимо, не могут понять, чей это столб. Раньше на нём висел фонарь уличного освещения», - добавляют авторы жалобы.
Сегодня по обращению GOROD48 на месте уже побывали энергетики, но опора оказалась не их.
god's
Игорь
Эх