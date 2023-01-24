Общество

сегодня, 14:18

Липчане ищут хозяев накренившегося на газовую трубу столба

3 1093
#ЖКХ
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Опора вот-вот рухнет.

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В Липецке напротив дома №38 по улице 40 лет Советской армии сильно накренился и вот-вот рухнет на газовую трубу бетонный столб.

«Старый столб сильно наклонился и в любой момент может повредить газовую трубу», - жалуются липчане.

Со своей проблемой они уже обратились в ЕДС, заявку зарегистрировали.

«Но соседи уже и до этого обращались, видимо, не могут понять, чей это столб. Раньше на нём висел фонарь уличного освещения», - добавляют авторы жалобы.

Сегодня по обращению GOROD48 на месте уже побывали энергетики, но опора оказалась не их.
3 1093
#ЖКХ
4

Комментарии (3)

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god's

22 минуты назад
Как липчанин я не жаловался
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Игорь

28 минут назад
Эх, никто
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Эх

42 минуты назад
Смешно.... Ералаш.... Что за отношение к людям??? Рухнет, повредит также и постройки, может и кого то и придавит... Потом тогда начнутся выяснения и кто будет отвечать...
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