Липчане ищут хозяев накренившегося на газовую трубу столба

Опора вот-вот рухнет.

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В Липецке напротив дома №38 по улице 40 лет Советской армии сильно накренился и вот-вот рухнет на газовую трубу бетонный столб.



«Старый столб сильно наклонился и в любой момент может повредить газовую трубу», - жалуются липчане.



Со своей проблемой они уже обратились в ЕДС, заявку зарегистрировали.



«Но соседи уже и до этого обращались, видимо, не могут понять, чей это столб. Раньше на нём висел фонарь уличного освещения», - добавляют авторы жалобы.



Сегодня по обращению GOROD48 на месте уже побывали энергетики, но опора оказалась не их.