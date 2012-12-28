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74
10 минут назад
1

«Скидки на всё» обернулись 100-тысячным штрафом

Недостоверная реклама обошлась обувному магазину в сто тысяч рублей.

Липецкое УФАС России признало ООО «Кари» виновным в нарушении закона о рекламе. Напомним, липчанка обратилась в антимонопольный орган с жалобой на обувной магазин. Увидев баннер с рекламой акции «Скидки на всё до 70%» в торговом центре, она решила купить пару обуви. Однако на кассе магазина в предоставлении скидки ей отказали.

Как оказалось, акция называлась «Скидки до 70%» и распространялась не на все категории товаров в магазине. Но реклама об этом умалчивала. В результате потребители вводились в заблуждение об условиях приобретения товаров.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, комиссия УФАС признала рекламу ООО «Кари» ненадлежащей. По части 1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе» ООО «Кари» оштрафовали на 100 000 рублей.
УФАС
торговля
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Комментарии (1)

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МестныйЯ
4 минуты назад
Жаль на Газпром с его "народным достоянием" нельзя так же обратить внимание
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