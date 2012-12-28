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Общество
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10 минут назад
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«Скидки на всё» обернулись 100-тысячным штрафом
Недостоверная реклама обошлась обувному магазину в сто тысяч рублей.
Как оказалось, акция называлась «Скидки до 70%» и распространялась не на все категории товаров в магазине. Но реклама об этом умалчивала. В результате потребители вводились в заблуждение об условиях приобретения товаров.
Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, комиссия УФАС признала рекламу ООО «Кари» ненадлежащей. По части 1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе» ООО «Кари» оштрафовали на 100 000 рублей.
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