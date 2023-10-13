Узнав, что скидки не на всё, покупательница обратилась в Липецкое УФАС

Рекламу акции признали ненадлежащей.

Липчанка обратилась в антимонопольный орган с жалобой на обувной магазин. Увидев баннер с рекламой акции «Скидки на всё до 70%» в торговом центре, она решила купить пару обуви. Однако на кассе магазина в предоставлении скидки ей отказали.



Как оказалось, акция называлась «Скидки до 70%» и распространялась не на все категории товаров в магазине. Таким образом реклама вводила потребителей в заблуждение.



Комиссия УФАС признала рекламу ООО «Кари» ненадлежащей. Обществу грозит штраф по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе».



За такое административное правонарушение грозят штрафы на граждан в размере до 2500 рублей, на должностных лиц — до 20 000 рублей, на юрлиц — до 500 тысяч рублей.