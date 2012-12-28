Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Липецкая вечЁрка: за что платят 125 000 рублей, новые уловки мошенников и верят ли горожане астрологам
Общество
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9 минут назад
Липецкая вечЁрка: за что платят 125 000 рублей, новые уловки мошенников и верят ли горожане астрологам
Сегодня, 27 февраля, стало известно, что сотрудникам муниципальных предприятий платят весьма внушительные зарплаты, мошенники придумали новый способ отъема денег у граждан, и что думают липчане об астрологии.
Похоже, даже бюджетные работодатели поняли, что повышение зарплаты — действенный инструмент при закрытии вакансий. Однако большинство комментаторов GOROD48 не поверили в то, что рабочим так много платят, как вариант, предположили, что это единичные случаи.
— И сразу сдохнуть на этой работе! Удивили, если бы эти деньги за нормальный человеческий график, а не рабский, — заныл гость.
— Опять сплошное враньё и словоблудие для отчётов. Если бы были такие зарплаты, народ уже в очередях стоял. И то что за один месяц сумасшедший нагрузки, может быть и заплатили такие суммы, то потом весь год будут получать раз в пять меньше, — не поверила Лапша на ушах#.
— То есть, чтобы получать нормально, нужно работать за двоих. А нет такого варианта, чтобы получать нормально и работать нормально, а не на износ? — спросил Житель.
— Зарплата указана на американский манер. 125 тысяч в год. И это похоже на правду. Потому как недели через две оба тракториста не нужны будут, до следующего февраля, — предположил Вася.
— Молодцы, хорошо что поднимают зарплату простым работягам. Теперь, кто трудится, тот хорошо получает. Очень отрадно, — порадовалась Анна.
Мошенники обманули липчанку на 540 000 рублей. Женщине позвонили от имени службы поддержки сотового оператора и предложили удаленно перезаключить договор на оказание услуг — на телефоне надо было набрать специальную USSD-команду. После введения команды на сим-карте заработала переадресацию sms-сообщений и звонков на номер мошенников.
Полицейские в свою очередь задержали очередного курьера мошенников. 20-летний студент из Воронежа завершал схему «Ваш родственник попал в ДТП» и забрал у 83-летней женщины 1,7 миллиона рублей.
А в Липецком отделении Банка России подвели итоги борьбы с фальшивомонетчиками за прошлый год. В банках обнаружили 44 фальшивых купюры и одну монету номиналом в 10 рублей.
Банкиры советуют липчанам в случае обнаружения подозрительных купюр, не пытаться ими расплачиваться, а отнести на бесплатную экспертизу в любой банк.
Там фальшивками займутся специалисты. Никаких компенсаций пострадавшему не положено. Однако, если гражданин решит расплатится фальшивой купюрой и его засекут, то в случае преступного умысла, возможно наказание по уголовной статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
Вы верите астрологам? Об этом GOROD48 спросил у прохожих. Большинство не верило. Однако нам встретились клиенты астрологов, которым те правдиво предсказали будущее.
Завтра в Липецке уже около нуля, весна на пороге. Правда, ночью, по прогнозам синоптиков, все еще держатся минусовые температуры: от -7 до -9 градусов.
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