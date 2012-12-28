Липецкая вечЁрка: за что платят 125 000 рублей, новые уловки мошенников и верят ли горожане астрологам

Сегодня, 27 февраля, стало известно, что сотрудникам муниципальных предприятий платят весьма внушительные зарплаты, мошенники придумали новый способ отъема денег у граждан, и что думают липчане об астрологии.