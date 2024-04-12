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Водителю маршрутки брызнули из газового баллончика в лицо за требование оплатить проезд
Происшествия
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27 минут назад
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Водителю маршрутки брызнули из газового баллончика в лицо за требование оплатить проезд
Водителю понадобилась медицинская помощь.
После распыления газового баллончика пассажиры вызвали водителю «скорую», его доставили в медучреждение. А затем водитель и его работодатель обратились с заявлением в отдел полиции №2.
«Огромное спасибо пассажирам, которые вызвали «скорую», купили молоко и помогали водителю», — сказала Кристина Орлова
— Такое заявление зарегистрировано в отделе полиции №2, водителю выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Лицо, причастное к совершению противоправного деяния, устанавливается, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Происшествие записала камера наблюдения. Перевозчик просит помочь в поиске обидчика водителя, телефон для связи: 71-94-28.
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