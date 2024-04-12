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27 минут назад
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Водителю маршрутки брызнули из газового баллончика в лицо за требование оплатить проезд

Водителю понадобилась медицинская помощь.

Сегодня около 13:00 пассажир автобуса 343-го маршрута распылил газовый баллончик в лицо водителю. Как рассказала GOROD48 представитель перевозчика Кристина Орлова, инцидент произошел на остановке «9 микрорайон», когда водитель потребовал у двух парней, вошедших в автобус на остановке «8 микрорайон», оплатить проезд. Один из «зайцев» вступил в разговор с водителем и стал настойчиво интересоваться его национальной принадлежностью и тем, откуда тот приехал. Водитель, кстати, был русским.

После распыления газового баллончика пассажиры вызвали водителю «скорую», его доставили в медучреждение. А затем водитель и его работодатель обратились с заявлением в отдел полиции №2.

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«Огромное спасибо пассажирам, которые вызвали «скорую»,  купили молоко и помогали водителю», — сказала Кристина Орлова

— Такое заявление зарегистрировано в отделе полиции №2, водителю выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Лицо, причастное к совершению противоправного деяния, устанавливается, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Происшествие записала камера наблюдения. Перевозчик просит помочь в поиске обидчика водителя, телефон для связи: 71-94-28.

общественный транспорт
нападение
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
8 минут назад
Ничего себе парень,там уже пара ходок на лицо,найти и наказать уродов,хорошо,что не на ходу автобуса,сажать и наказывать
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Лиза
8 минут назад
Надеюсь, полиция найдёт этих наглецов и накажет как следует.
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Гость
9 минут назад
Каких трусливых уродов только нет.
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