«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?
Говорит Липецк
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20 минут назад
Вы верите астрологам?
Если в интернет-поисковике задать вопрос: Астролог — это профессия или нет? Ответ будет положительным. При этом в конце прошлого года комиссия Российской академии наук признала астрологию лженаукой.
Кстати, по данным сервиса «Работа.ру» астрологам верят только 3% россиян.
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