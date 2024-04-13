На улице Московской в результате аварии перевернулся грузовик

По предварительной информации, никто не погиб.

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Причиной стали последствия ДТП, в котором легковой автомобиль столкнулся в грузовиком. Удар пришелся в бок и был такой силы, что грузовой автомобиль перевернулся и сейчас лежит посреди дороги.









По предварительной информации, в ДТП обошлось без погибших. Информации о пострадавших пока нет.











Движение по улице Московской в сторону центра сейчас затруднено.