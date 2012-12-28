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1402
сегодня, 17:02
8

Видео аварии на Московской

Причиной тройного столкновения стала невнимательность одного из водителей.

В Сети появилось видеосегодняшней аварии на улице Московской.

В ДТП попали две легковушки и грузовик. Одна из легковых машин остановилась для поворота на улицу Рылеева, двигавшийся следом водитель не сориентировался и допустил столкновение. В последний момент он попытался объехать стоящий впереди автомобиль, но в результате выскочил на полосу встречного движения, по которой ехал грузовик. Грузовой автомобиль в результате перевернулся.

Авария
ДТП
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Тракторозаводской
31 минуту назад
Никуда он не лупился. Это шашечник.
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Горть
45 минут назад
Лешить прав на П. Ж.
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очевидец
сегодня, 17:28
Телефон вместо руля держал. Ну теперь восстановит две машины
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не-а чё
сегодня, 17:28
Если не умеешь быстро ездить в левом ряду,тошни тогда в правом.
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Думаю
сегодня, 17:15
Тик-токошник.
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Фокс
сегодня, 17:13
Что значит водитель не соорентировался? Как раз ориентация у него есть, но не та
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Алкан лтз
сегодня, 17:07
Спешка все летят сломя головку
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Липчанин
сегодня, 14:24
В телефон лупился?
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