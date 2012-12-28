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Происшествия
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сегодня, 17:02
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Видео аварии на Московской
Причиной тройного столкновения стала невнимательность одного из водителей.
В Сети появилось видеосегодняшней аварии на улице Московской.
В ДТП попали две легковушки и грузовик. Одна из легковых машин остановилась для поворота на улицу Рылеева, двигавшийся следом водитель не сориентировался и допустил столкновение. В последний момент он попытался объехать стоящий впереди автомобиль, но в результате выскочил на полосу встречного движения, по которой ехал грузовик. Грузовой автомобиль в результате перевернулся.
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